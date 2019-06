Pedirá Morena conteo "voto por voto" en 2 distritos de Tamaulipas

Luego del triunfo contundente del PAN en la elección del domingo, al ganar 21 de los 22 distritos electorales, el delegado del CEN de Morena en Tamaulipas, Marco Cruz, advirtió que pedirán el conteo "voto por voto" en los distritos 10 y 12, con sede en Matamoros.

Cruz estuvo acompañado en rueda de prensa por el senador de su partido Américo Villarreal Anaya.

Comentó que en un primer balance de los resultados de la elección a la gente no le interesó participar y el gran ganador fue el abstencionismo.

Aunque desconoció el número real de diputados que tendrán, por la cantidad de plurinominales, Marco Cruz aseguró que, "nuestros diputados no van a ser tapaderas".

Afirmó que se trató de "una competencia totalmente inequitativa y se distinguió por la compra de votos, fue una elección de Estado, comprando estructura y militantes".

En Ciudad Madero, el alcalde morenista Adrián Oseguera, responsabilizó a su partido de la situación adversa, "tiene que hacer un análisis profundo de cuáles errores cometió, sí cometió errores, y lo digo como militante del partido, sí cometieron errores a nivel nacional, en todo el estado".

Comentó que aunque hubo candidatos que trabajaron bien, "quedó demostrado que la marca no lo es todo, muchos militantes piensan que con la pura marca se puede llegar a un puesto y no es así".

Oseguera afirmó que respetó la contienda y como alcalde no metió las manos, "que les quede claro, yo no metí las manos en el proceso electoral, ni pienso meter. Yo seguí la línea del Presidente de la República de no intervención y punto".