Pedirán "3de3" de violencia de género a aspirantes de cargos públicos

Los que aspiren a ocupar un cargo público a partir del 2021 deberán cumplir con su "3 de 3" en materia de violencia de género, como requisito de elegibilidad para las candidaturas, es decir "no ser deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual y no haber agredido por razones de género", señalaron en conferencia de prensa la diputada federal mexiquense Ana Lilia Herrera Anzaldo presidenta estatal del Colectivo 50+1 e integrantes de asociaciones como "Mujeres en Plural" y "Nosotras tenemos otros datos" .

La Legislatura del Estado de México debe llevar a cabo la armonización legislativa para el cumplimiento de la reforma constitucional "Paridad en Todo" y la tipificación de la "Violencia Política" como falta administrativa y como delito autónomo ejercido contra las mujeres en razón de género, que recién se aprobaron y marcan un giro histórico para garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres mexicanas.

Es necesario, apuntaron integrantes del Colectivo 50+1, armonizar la legislación local en la materia y deberán estar listas 90 días antes del inicio del proceso electoral del Estado de México, al igual que las diversas leyes secundarias, a fin de cumplir con la paridad de género en los ámbitos municipal y estatal, así como en todos los poderes de esta entidad, incluyendo los organismos autónomos, además de brindar las mayores garantías para que la participación política de las mujeres se ejerza libre de violencia política en razón de género durante el proceso electoral del año 2021.

Pese a que en el Estado de México las mujeres conforman el 52% del padrón electoral "hemos sido invisibilizadas", en una violencia estructural que inicia en los partidos políticos, dirigidos en su mayoría por hombres, donde desde el lenguaje constitucional es masculino, indicó Claudia Castello Rebollar de la red de "Mujeres en Plural", entre otras ponentes.

Esta es la primera reforma importante, que apunta a la integración de los gabinetes estatales y municipales con 50% hombres y 50% mujeres, señaló Castello Rebollar.

Yndira Sandoval Sánchez, fundadora de Las Constituyentes CDMX, Feministas e integrante de la coordinación nacional de "#NosotrasTenemosOtrosDatos", afirmó que este es un momento histórico en el que están a punto de lograr la paridad total, por lo que impulsar que todo aquél que quiera ser candidato deba cumplir con la "3 de 3 contra la violencia de género", como requisito de elegibilidad para las candidaturas municipales.

Es decir que "no sea deudor de pensión alimenticia, no ser agresor sexual y no ser agresor por razones de género", quienes cuenten con una denuncia y sentencia, no podrán participar en los procesos de elección para ocupar cargos públicos, indicó Yndira Sandoval.