Pedro Salmerón sí es un acosador y debe ser investigado: Gálvez

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz exigió que Pedro Salmerón sea investigado por las autoridades judiciales, tras asegurar que el historiador, que fue rechazado por el gobierno de Panamá como embajador de México, "sí es un acosador".

En entrevista, la legisladora dijo estar convencida de la veracidad de las acusaciones contra el exacadémico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), ya que ha platicado con algunas de sus presuntas víctimas.

"Yo hablé con algunas de las víctimas de Salmerón, me buscaron justo antes de que empezara el periodo (ordinario en el Senado), y escuchar sus relatos realmente es aterrador. Salmerón sí es un acosador. No es posible que tantas mujeres se quejen de un mismo personaje, no es normal. Este señor tenía un modus operandi de acoso a sus alumnas, sobre todo de primer ingreso", aseguró.

"La Fiscalía debería abrir una investigación de oficio por violencia contra Salmerón y castigarle, de verdad. Otros países están tomando en serio el problema de la violencia hacia las mujeres. Aquí prácticamente las tienen que matar para que empiecen una investigación", lamentó.

Xóchitl Gálvez celebró que la canciller de Panamá, Erika Mouynes, haya tenido "las agallas" de rechazar a Pedro Salmerón y decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador "aquí no lo queremos" como embajador.

"El presidente obviamente está ardido, pero tendrá que entender que los gobiernos tienen derecho a rechazar embajadores que no les parezcan, y en este caso a Salmerón", subrayó.

Al referirse a los casos del senador con licencia Félix Salgado Macedonio y del comunicador y diplomático Andrés Roemer, sobre quienes también pesan denuncias de violencia sexual hacia mujeres, la senadora Gálvez Ruiz advirtió que se debe actuar "parejo" contra todos los que violenten "y los hombres entender que esto ya cambió. Tendrán que entender los hombres qué hay una visión distinta. Salgado Macedonio se salvó en la rayita, pero eso no quiere decir que todos se van a salvar", apuntó.