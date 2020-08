Peligroso, normalizar linchamientos: especialistas

Las golpizas y linchamientos de ciudadanos contra delincuentes, como lo muestran los videos que se viralizaron en redes sociales, podrían normalizarse y repetirse con frecuencia en la capital del país y zona metropolitana, ante la impunidad y hartazgo en la procuración de justicia, advirtieron especialistas.

Dijeron que estos actos son un "ciclo de venganza que no termina", que al mismo tiempo representa un retroceso para la justicia y el Estado de derecho, porque las autoridades poco han hecho para evitar situaciones así, donde las personas terminan por hacer justicia por su propia mano. Refirieron que la sociedad está harta de ser víctima de la delincuencia y que en cuanto vean una posibilidad reaccionarán como un colectivo que busca una respuesta inmediata y expedita de la justicia, traducida en golpes y linchamientos.

La doctora en Antropología, Elisa Godínez Pérez, especialista en casos de linchamientos, dijo que no son cosa nueva, pero que comienzan a tomar importancia por su difusión en las redes sociales. Contó que los ciudadanos se valdrán de cualquier oportunidad para actuar en colectivo y linchar a un delincuente, a fin de no llegar ante una autoridad y sostener una denuncia, pues "la gente dice: 'A los tres días sale libre'. Tiene una idea preconcebida de que la justicia formal no le va a funcionar".

Eric García López, doctor en Psicopatología Forense, opina que normalizar las agresiones contra criminales podría ser un peligro para los ciudadanos, pues los grupos de delincuentes pueden ser más violentos para evitar ser linchados.