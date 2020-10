"Pemex es una bendición", afirma Herrera

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, afirmó que a pesar de la difícil situación financiera de Pemex es una fortuna tener esta empresa petrolera porque sigue generando recursos por 900 mil millones de pesos.

"Yo creo que sigue siendo una bendición [Pemex] que nos sigue dando el petróleo; hoy en neto deja al país 900 mil millones de pesos, casi 4 puntos del PIB que entran al presupuesto", apuntó.

Durante su comparecencia ante el pleno del Senado por la glosa del 2o. Informe de Gobierno y para explicar el Paquete Económico 2021, destacó que esos son recursos que provienen de los ingresos petroleros.

En respuesta a los cuestionamientos de algunos senadores de oposición sobre hasta cuándo el gobierno seguirá metiéndole dinero a Pemex, el funcionario esgrimió que lo importante es despetrolizar las finanzas públicas.

"La gran pregunta que tenemos que hacer cuando nos referimos a la parte fiscal, a la de Pemex, no es si Pemex le está dando recursos al país, es si nosotros nos podemos permitir que las finanzas públicas dependan un porcentaje importante de una materia prima que es muy volátil".

Para reforzar sus argumentos, refirió que hace exactamente dos años, en octubre de 2018, el precio de la mezcla mexicana se colocó en 77 dólares por barril. No obstante, a mediados de abril de 2020, la cotización del crudo fue de -5 dólares por barril, con un presupuesto federal que no tiene "esa elasticidad".

De ahí que pidió a los senadores asegurar que tengamos fuentes de ingresos permanentes a través de las cuales financiar el gasto en salud y educación para no ponerlos en riesgo y ahora cuando más se necesitan.

Ruta de salida. Arturo Herrera confirmó lo que adelantó a diputados hace una semana sobre el pago para la vacuna que tendrá México.

Subrayó que con la compra y su distribución en el primer trimestre de 2021, México está marcando los primeros pasos de la ruta de salida de la crisis.

"Justo este viernes formalizaremos los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra el Covid-19, lo que establece los primeros pasos de la ruta de salida tanto de la crisis sanitaria como de la económica", manifestó el funcionario federal.

Reclaman falta de crecimiento. No haber alcanzado el crecimiento económico prometido en la campaña presidencial, llevar a más de 70 millones de personas a la pobreza luego de la pandemia del Covid-19, y la eliminación de los fideicomisos fueron los cuestionamientos que esta tarde emitieron los senadores a Herrera.

Reclamaron que en 2020 habrá 17.7 millones de personas en pobreza y 70 millones con ingresos mínimos de 3 mil 200 pesos mensuales; sin embargo, no ha habido un apoyo "decidido" a las micro y medianas empresas, que son las que generan 70% de los empleos en el país.

Verónica Martínez García del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reclamó que hay una deficiente planeación en la política económica, lo que se puede observar en cifras "alarmantes y decepcionantes" puesto que, en campaña, el Presidente prometió el crecimiento de 4% en los tres primeros años de gobierno; "sin embargo, la realidad es que México no ha crecido", dijo.

Gustavo Madero del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que la recuperación económica que plantea este gobierno tras la pandemia del Covid-19 sólo va a hacer más ricos a los ricos, y más pobres a los pobres, "esta es la historia de la desigualdad agravada de esta crisis".

"Esta es la historia de un gobierno zombi que naufragó y que pronto vendrá con la cola entre las patas a pedir más recursos, más impuestos porque para prometer son buenos, pero para cumplir aún no se han calado", sentenció el panista.