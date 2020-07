Pemex identifica a grupos criminales dedicados al robo de combustible

Manuel García Morcillo gerente de Seguridad, Monitoreo y Estrategia de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), reveló que cuatro grupos de la delincuencia organizada operan el robo de combustible en los principales ductos de la empresa que abastecen al país.

Aunque aclaró que no son una instancia de investigación, el general señaló que Pemex tiene identificados al "Cártel del Noreste", "Cártel del Golfo", "Cártel de Santa Rosa de Lima" y al "grupo Sombra", una escisión del Cártel del Golfo, que dedican a la extracción ilegal de combustible.

En conferencia de prensa, García Morcillo explicó que el "Cártel del Noreste" opera el robo de combustible en Tamaulipas; el "Cártel de Santa Rosa de Lima" en Guanajuato; el "Cártel del Golfo" en el noreste del país; y el "Grupo Sombra" en el norte de Veracruz, entre los límites con el estado de Puebla.

"Del 'Cártel de Jalisco Nueva Generación' no hemos detectado que sea su actividad principal el robo de combustible, incluso en el estado de Guanajuato, donde mantiene una disputa con el 'Cártel de Santa Rosa de Lima', las actividades que lleva a cabo, el robo de combustible, no ha sido todavía una de las que se esté, consideramos, buscando apoderar", declaró.

En los casos de Hidalgo y Puebla, las dos entidades con más tomas clandestinas, es la comunidad la que participa en el robo de combustible, aseguró el militar que fue comisionado a la Gerencia de Seguridad, Monitoreo y Estrategia de Pemex.

García Morcillo reveló que en la que va del año se han detectado 5 mil 171 tomas clandestinas, lo que ha representado una pérdida diaria para Pemex de 4 mil 500 barriles de combustible.

"Hemos encontrado y detectado un total de 5 mil 171 tomas clandestinas, por estado encontramos que los cinco lugares prioritarios para el robo de combustible son Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guanajuato y Veracruz", expuso.