"Pemex no puede con el fracking"

Xalapa, Ver.- Los 3 mil 951 derrames ocurridos en los últimos cinco años en instalaciones petroleras de México pone en evidencia que Petróleos Mexicanos (Pemex) carece de la capacidad para impulsar nuevas técnicas de extracción, como el fracking o fracturación hidráulica, advirtió el coordinador de la organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño.

"Estos números son muy a la luz de la iniciativa e interés de ahora de hacer fracking en el país, porque estamos hablando de la misma empresa, es la misma empresa que está haciendo derrames en el Golfo, la misma empresa que está ocultando información, la misma empresa que no está respondiendo y remediando en los impactos que está teniendo", acusó.

El ambientalista calificó como alarmante la investigación de El Universal, la cual descubrió que entre 2020 y 2025), Pemex acumuló 3 mil 951 derrames en su infraestructura y en toda su cadena de exploración, producción y logística. La cifra equivale a casi dos emergencias diarias en el país

"Y ahora quieren convencernos que puede hacer sin riesgos ambientales y a la salud una técnica que por default es sumamente peligrosa y es sumamente contaminante. Por diseño lo que hace es romper el suelo y la roca madre para extraer petróleo y quieren hacernos creer que pueden hacerlo y eso es absurdo".

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La investigación periodística, publicada la semana pasada, documentó que las fugas y derrames alcanzaron a 29 de las 32 entidades del país, pero golpearon con mayor fuerza a Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, donde se concentra la mayor infraestructura petrolera.

El 76% de los eventos se concentró en el corredor del Golfo de México, donde ductos, refinerías y plataformas conviven con humedales, selvas, manglares y sistemas marinos.