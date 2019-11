Pemex presenta denuncia ante FGR por "hackeo" a sistema informático

Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó el lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quién o quiénes resulten responsables del "hackeo" a su sistema informático.

Fuentes ministeriales informaron que la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la FGR investiga el origen del ataque y la información que pudo haberse sustraído de los equipos de la petrolera, ubicados en su sede central en la Ciudad de México, en conjunto con personal de Pemex.

Esta tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el ataque cibernético está totalmente controlado, "sin ningún problema y sin consecuencias mayores".

Entrevistado después de encabezar un diálogo con alcaldes, Durazo Montaño aseguró que no hubo pérdidas de información importante porque el "hackeo" sólo alcanzó un porcentaje menor en equipos que no contenía información relevante o estratégica para Pemex.

"La División Científica de la Guardia Nacional está trabajando desde el primer momento que se registró el 'hackeo', en colaboración con autoridades de Pemex y son diversas circunstancias las que estamos coadyuvando", indicó.

Dijo que no negociarán con los presuntos "hackers", como lo adelantó la secretaria de Energía, Rocío Nahle.