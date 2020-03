Pemex priorizará inversiones de alta rentabilidad

Petróleos Mexicanos (Pemex) revaluará y priorizará "aquellas inversiones que sean de alta rentabilidad para la empresa", ante la complejidad y los retos del escenario actual de los mercados petroleros por la caída de los precios, anunció el director Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Durante la ceremonia del 82 Aniversario de la Expropiación Petrolera, el funcionario subrayó que la empresa realizará "los ajustes que sean necesarios para garantizar la viabilidad operativa y financiera de la empresa".

EL UNIVERSAL publicó este 11 de marzo que la estrepitosa caída de los precios del petróleo podrían contaminar la viabilidad financiera y operativa de los campos petroleros operados por Pemex, y que en un escenario de precios bajos la explotación de todos los campos petroleros de donde se obtiene la producción diaria de crudo y gas dejarían de ser rentables.

No obstante, anunció que continuarán con el desarrollo acelerado de campos petroleros maduros y que este año iniciarán los trabajos de otros 15 adicionales a los 20 que formaron parte de la cartera de negocios de Pemex en 2019, sobre todo porque se trata de yacimientos convencionales con costos de producción de 2 dólares, mientras que la medida internacional es de 4.3 dólares.

Ante un escenario de precios actual de 18.78 dólares por barriles para la mezcla mexicana, estos activos siguen siendo rentables y aportan producción en poco tiempo.

Adelantó que reforzará las medidas de austeridad al plantearse la meta de ajustar en 625 millones de pesos trimestrales la meta del gasto administrativo de la petrolera, para un total de 2 mil 500 millones de pesos en el año.

Además, espera un ahorro de por lo menos 5 mil millones de pesos mediante el esquema de contrataciones y anunció que se realizan auditorías a "un segmento de eventuales adeudos que tiene la empresa derivados de contrataciones que durante administraciones pasadas no se formalizaron o no contaron con las debidas autorizaciones presupuestales y una vez que se revisen y concluyan los trabajos de auditoría de cada uno de esos expedientes procederemos a pagar, lo que en derecho corresponde".

Romero Orpeza señaló que "al día de ayer, 17 de marzo, Pemex está produciendo un millón 790 mil barriles diarios".

EL UNIVERSAL había adelantado que la empresa esperaba para este mes una plataforma de un millón 800 mil barriles diarios.

El director de la petrolera estatal dio a conocer que Pemex publicó un reporte que demuestra que Pemex es una de las empresas más rentables de la industria petrolera internacional, incluso por arriba de Chevron, ENI, Shell, Exxon y British Petroleum.

Contra toda la propaganda negativa o malintencionada, Pemex opera con niveles de eficiencia por arriba del promedio de la industria petrolera, subrayó.

El indicador que debe seguirse es el EDBITA que mide las ganancias o utilidad que tiene una empresa antes del pago de interés, impuestos, amortizaciones y depreciación de los activos fijos.

Para 2019, el margen EBITDA de Pemex fue de 29%, superando el 23% de Chevron, el 21% de ENI, el 15% de Shell, el 13% de Exxon y el 9% de British Petroleum.

Se terminó el periodo privatizador: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno no modificará el marco legal, ni se revocarán los contratos que se entregaron en la reforma energética porque se quiere mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, sin embargo garantizó, que el periodo privatizador se terminó, "nunca más esa pesadilla".

Al encabezar la ceremonia por el 82 aniversario de la expropiación petrolera, el mandatario señaló que su gobierno seguirá demostrando que se podrá sacar adelante a Petróleos Mexicanos (Pemex) sin corrupción con eficiencia y con el apoyo de sus trabajadores.

"No vamos a modificar el marco legal porque queremos respetar los acuerdos que se tomaron, aunque nosotros pensamos y actuamos de manera distinta y vamos a mantener el marco legal porque consideramos importante mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros para sumar voluntades y esfuerzos y recursos en beneficio del pueblo y de la nación mexicana; eso si, que se oiga fuerte: ya se terminó con el periodo privatizador, nunca más esa pesadilla".

Acompañado por Octavio Romero Oropeza, titular de Pemex, a quien calificó como un funcionario eficiente y honesto- López Obrador señaló que su administración no modificará el marco legal de esta empresa productiva del Estado, y no se revocarán los contratos que se entregaron a partir de la reforma energética, "y no lo haremos porque aún el dominio de la nación sobre el petróleo es preponderante".

"No les dio tiempo de entregar toda la riqueza petrolera. Afortunadamente el pueblo de México dijo basta en julio del 2018, sonó la alarma, sonó la campana y se terminó con la privatización", agregó.

"Vamos a seguir demostrando que Pemex saldrá adelante sin corrupción, con eficiencia y con el apoyo de sus trabajadores".

Celebró que, según información proporcionada por el titular de Pemex, minutos antes, por primera vez en los últimos 14 años no hubo reducción en la producción petrolera "y por el contrario, al día de hoy estamos extrayendo 88 mil barriles diarios más que cuando tomamos posesión del gobierno. También destacó que hemos aumentado la capacidad de refinación de 32 al 42% y por primera vez en más de 40 años está en construcción la nueva refinería de Dos Bocas Paraíso, Tabasco para conseguir la autosuficiencia en energéticos".