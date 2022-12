Pemex sigue sin dar aguinaldo a residentes

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 24 (EL UNIVERSAL).- Al grito de "¡Es aguinaldo, no propina!", decenas de médicos residentes de Petróleos Mexicanos se manifestaron en la Torre de Pemex.

El argumento fue que en pláticas que tuvieron, personal de la petrolera "reventó" la reunión sin buscar dar solución al problema.

Fue al mediodía cuando los médicos residentes llegaron a la avenida Marina Nacional, gritaron consignas en contra de la petrolera y realizaron un tendido con sus batas que cruzó Marina Nacional, impidiendo el paso de los autos.

Frente al edificio, los médicos lanzaron consignas como: "¡AMLO nos apoya, Pemex nos ignora!" o "¡En la explosión, el residente te atendió!".

"Nos reunimos el día de ayer con personal de la Secretaría de Gobernación y del Trabajo, estábamos fijando acuerdos cuando, a las 12 de la noche, llegó Carlos Jasso, subdirector de Capital Humano, y reventó la reunión sin llegar a ningún acuerdo. Se levantó de la mesa y no quiso resolver nada", explicó René Palacios, líder de los médicos.

Resaltó que lo que querían era llegar a un acuerdo con los pagos justos de aguinaldos y no tener represalias, mismas que siguen ocurriendo.

Una de las doctoras del Hospital Central del Norte explicó que es injusto el trato laboral que les dan porque es a conveniencia de la empresa el manejo de sus contratos.

"Nosotros somos becarios y trabajadores, nuestro contrato es híbrido. Cuando le conviene a la empresa somos trabajadores, como para atender el Covid-19, hacer guardias de 36 horas, para las consultas, pero para el pago somos estudiantes. Somos médicos ya recibidos y estamos estudiando una especialidad, no nos puede estar tratando así", enfatizó.

Otro de los médicos agregó que firman cinco contratos al año, pero en ninguno los reconocen como trabajadores, sino como estudiantes.

Los médicos fueron informados de que tendrían una reunión el 27 de diciembre con funcionarios de Petróleos Mexicanos.