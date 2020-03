Peña de Bernal y más atractivos cierran por Covid-19

La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro recomienda no viajar a este destino si no es necesario, para evitar contagios del nuevo coronavirus entre la población y los visitantes.

Con el propósito de minimizar la propagación del SARS-CoV-2, la dependencia anuncia en un comunicado la suspensión de actividades masivas y el cierre temporal de sitios turísticos naturales y culturales en el estado.

He aquí la lista oficial de festividades cancelados o suspendidos y sitios que permanecerán cerrados al público. No se menciona cuándo podrán abrir de nuevo estos atractivos en Querétaro.

Pueblo Mágico de Amealco

- Feria de Amealco 2020

-·Video Mapping en la parroquia de la Purísima Concepción

-·Museo de la Muñeca Artesanal

Arroyo Seco

-·Entrada a Las Adjuntas

-·Control de la Rivera del Río Santa María

-·Manantiales y espacios públicos recreativos

Corregidora

-·Zona arqueológica del Cerrito

Pueblo Mágico de Cadereyta

-·Jardín Botánico Regional

-·Planetario de Cadereyta

-·Grutas La Esperanza

-·Campamento Punta Xhodé

-·Hotel Ecoturístico El Anzuelo

Pueblo Mágico de Jalpan, en la Sierra Gorda

-·Feria de Jalpan 2020

-·Mundo Acuático

-·Museos comunitarios

Peñamiller

Por primera vez se cancela el comercio dominical en la plaza, las misas dominicales, la representación de la obra "el Mártir del Gólgota", así como la peregrinación a Soriano y de Domingo de Ramos.

Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda de Querétaro, es un municipio con una gran cantidad de atractivos naturales.

-·Acceso al mirador de Cuatro Palos

-·Cascada de El Chuveje

-·Río Escanela

-·Puente de Dios

Ciudad de Querétaro

-·Museos y galerías de arte

Pueblo Mágico de San Joaquín

-·Edición 51 del Concurso Nacional de Baile Huapango Huasteco

-·Campo Alegre

-·Gruta Los Herrera

-·Mirador de la Crucita

-·Cascadas de Las Maravillas

-·Acceso limitado a la zona arqueológica de Ranas

San Juan del Río

-·Feria del Vino, Queso y Cerveza 2020

-·Quinto Encuentro de Culturas Populares

-·Galerías del Portal del Diezmo

-·Museo de la Muerte

Pueblo Mágico de Tequisquiapan

-·Feria Nacional del Queso y el Vino 2020

Pueblo Mágico de Bernal

El acceso para subir a la peña permanece cerrado hasta nuevo aviso.

En la mayor parte de los municipios se suspenden todas las celebraciones de Semana Santa.

Touroperadoras y viñedos suspendieron recorridos y actividades abiertas al público.

Los bares también permanecen cerrados.

En el caso de restaurantes y hoteles, la operación se redujo en un 50%, con la posibilidad de hacer entregas a domicilio y reprogramar la estancia sin penalizaciones, respectivamente.