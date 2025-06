Peña Nieto habla en documental sobre aeropuerto de Texcoco

El expresidente Enrique Peña Nieto reapareció en un documental del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que fue impulsado por su gobierno, pero cancelado durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador.

En la serie documental de cuatro capítulos del CEEY, que recoge voces a favor y en contra de la construcción de la terminal aérea, el expresidente expone sus puntos de vista sobre la decisión de cancelar el aeropuerto.

En el capítulo dos del documental "Texcoco. La decisión del Presidente", titulado "NAIM un aeropuerto para el siglo XXI", recordaron cuando Peña Nieto, quien encabezó el Poder Ejecutivo de 2012 a 2018, anunció la iniciativa de construir un nuevo aeropuerto destinado al aquel entonces Distrito Federal (D.F.), actualmente Ciudad de México (CDMX), en septiembre de 2014.

Al hablar de la presunta corrupción que se argumentaba como una de las razones para cancelar dicho aeropuerto, Peña Nieto aseveró que hasta la fecha "no se ha acreditado, ni probado".

"Se ha dicho que era faraónico, que hubo malversación de recursos, pero a la postre no ha quedado acreditado, ni probado, ni evidenciado, que haya habido un manejo no acorde con las mejores prácticas en términos de transparencia y combate a la corrupción", asevera el exmandatario en el video.

En mayo del 2017, Andrés Manuel López Obrador, quien aún no era candidato presidencial, visitó la obra del NAIM y calificó la obra de "faraónica".

"Es un derroche, influyentismo, corrupción", dijo en los terrenos de la obra, según muestra el propio documental.

El material recoge voces de exfuncionarios y actores políticos y empresariales involucrados en la construcción del NAIM como la de Aurelio Nuño, exjefe de la Oficina de Presidencia; Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y Javier Jiménez Espriú, extitular de la SCT durante el gobierno de AMLO, entre entre otros.

En otra parte del documental, Javier Jiménez Espriú, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes del 2018 al 2021, señala que tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2018, el presidente electo pidió a Peña Nieto una reunión para tratar el tema del aeropuerto, a la que accedió.

Peña Nieto se refirió a dicha reunión señalando que en la transición lo que se hace es ofrecer condiciones y entregar al nuevo gobierno lo que ocurre en todas las esferas de la administración pública.

"Hay que entender que cuando uno está en la transición no negocias con el gobierno entrante, con el gobierno entrante no haces más que ofrecerle condiciones para la transición y entregar e ir entregando prácticamente lo que ocurre en todas las esferas de la administración pública y ellos puedan retomar y conozcan qué hay", dijo.

La serie documental, según el propio Centro de Estudios Espinosa Yglesias forma parte de una iniciativa "para analizar, con una perspectiva plural y abierta, decisiones presidenciales que han representado un parteaguas en la historia de México. La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco es sin duda una de estas decisiones".

El CEEY señala que la serie "es un recorrido por los entretelones de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles: las decisiones, los argumentos, los conflictos y las consecuencias. Está narrada por las voces de más de 50 especialistas, activistas sociales, académicos, miembros del gobierno y analistas que fueron protagonistas y testigos del fracaso de una de las obras de infraestructura más polémicas de los últimos 40 años".

Enrique Peña Nieto fue presidente de México de 2012 al 2018, fue impulsor del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y su cancelación, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, generó mucha controversia por lo polémico de la decisión.