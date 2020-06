Peña Nieto mostró a AMLO departamento en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró la noche de este sábado la sala del departamento en el que vive dentro de Palacio Nacional. En un video realizado por Epigmenio Ibarra y difundido en las redes del mandatario, se aprecia por primera vez en público un aspecto del inmueble, que fue originalmente acondicionado por el entonces presidente Felipe Calderón.

Acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez, López Obrador relató que desde su primera campaña presidencial había prometido mudarse a vivir a Palacio Nacional. Una vez pasadas las elecciones de 2018, contó que se entrevistó allí mismo con Enrique Peña Nieto. "Me dijo, 'mira, ven', y me mostró el departamento. Me dio gusto, dije "ya tenemos dónde vamos a vivir", contó el presidente sentado en comedor del departamento, de cuatro lugares. Antes de mudarse, reveló el matrimonio, limpiaron el lugar con incienso.

López Obrador relata que una vez a la semana él y su familia van a su casa de Tlalpan. En el video, además se observa un fragmento de una reunión del presidente con su gabinete de Seguridad, en otro hecho, igualmente pocas veces visto.

