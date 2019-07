Peña Nieto viaja a España para escapar de ambiente adverso, asegura analista

Peña "se encuentra ya en España" y se quedará un tiempo en una casa que le ofrecieron algunos amigos, indicó García Soto.



Mientras que según otras versiones que tiene el experto apuntan que solo fue a pasar "unas vacaciones largas" con su novia Tania Ruiz, dijo García Soto a Efe al comentar el contenido de un artículo sobre el tema publicado en el diario mexicano El Universal.



Desde que dejó la Presidencia de México, el 30 de noviembre de 2018, Peña Nieto ha tenido una presencia constante en los medios porque se hizo público su divorcio de Angélica Rivera, su noviazgo con la modelo mexicana Tania Ruiz y su constante asistencia a actos sociales, y se le ha relacionado con casos de corrupción.



El articulista mexicano -que adelantó el divorcio de Peña Nieto meses antes de que tuviera lugar- explicó que la decisión de haber viajado a España puede ser explicada porque el exmandatario esperará a que se enfríen los señalamientos que hay en su contra en México.



La situación en México parece abonar la decisión de Peña Nieto luego de que este mismo martes la Fiscalía General de la República detuvo a su abogado Juan Collado, quien lo divorció de Angélica Peña, por una acusación de presunto lavado de dinero.



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en rueda de prensa en Palacio Nacional que se enteró el martes de esta "historia" porque la Fiscalía General ahora es "autónoma".



"Antes era el presidente el que daba la orden al procurador, pero eso ya no es así", dijo el mandatario, quien negó dar consignas al fiscal general sobre ningún asunto.



Además de este suceso, Peña Nieto se ha visto ya involucrado en la investigación abierta por lavado de dinero contra quien fuera el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.



La defensa de Lozoya hizo pública su solicitud -finalmente rechazada- para que los jueces citen a declarar como testigo al propio Peña Nieto, quien además enfrenta una posible investigación en Estados Unidos por un presunto soborno.



Al mismo tiempo que se divulgó su probable viaje a España, el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, ha dicho a la Fiscalía que tiene pruebas de varios actos presuntamente ilegales que involucrarían a Peña Nieto y que está dispuesto a declarar judicialmente.



La prensa mexicana y otros columnistas -el periodista Raymundo Riva Palacio habló recientemente de "autoexilio" del expresidente en un artículo- llevan días hablando de la posibilidad de que Peña Nieto tenga ya residencia en España.



También se ha especulado todos estos meses que Peña Nieto está protegido por una especie de pacto no escrito para no ser perseguido por su sucesor, el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"Lo del pacto siempre ha sido una especulación a partir de que no se le ha acusado formalmente de nada", comentó García Soto, quien tiene además dos espacios noticiosos en radio y en televisión.



Si el Gobierno de López Obrador no ha iniciado formalmente ninguna acusación contra Peña Nieto, es "un hecho" que lo han comenzado a involucrar algunos legisladores o implicados en los casos de corrupción abiertos, como el del mismo Lozoya y Duarte.



"Lo de Lozoya es público. Sus abogados lo han declarado y han pedido que sea citado a comparecer formalmente; son gente que tuvo relación con él y que dice tener información que lo involucra en cuestiones ilegales, de corrupción y de manejo de recursos, eso es un hecho", apuntó el columnista.



El columnista dice que el expresidente se hospeda en una casa de campo en el sur de España, y considera que el viaje le permite tomar distancia sobre estas situaciones.



Pero también recuerda que el hecho de salir de México no lo exime de ninguna acusación si en algún momento la justicia decide proceder en su contra.



El viaje a España le permite "salirse un poco y estar un poco lejos de los señalamientos" porque dejarse ver en cuestiones sociales, con su nueva relación amorosa "no abonaba a su imagen", sostuvo.