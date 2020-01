"Pensamos que con AMLO habría justicia", dicen en la Caminata por la Paz

A más de un año de haber iniciado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el desconcierto impera en las víctimas. Quienes votaron por el actual mandatario se dicen sorprendidos porque confiaban en que la resolución de sus casos sería más ágil.

Con esa idea familiares de personas afectadas por un delito realizan una Caminata por la Paz que va de Cuernavaca al Palacio Nacional en la Ciudad de México; el movimiento inició hoy y se espera que concluya el domingo.

Una bandera nacional manchada de sangre encabeza la movilización, que ya realizó la mitad de su trayecto por hoy, con el objetivo de reflejar la situación de violencia que vive nuestro país, y que en el último año dejó más de 35 mil homicidios y feminicidios.

"Pensamos que con el gobierno de López Obrador habría justicia, que iban a encerrar a expresidentes como Peña Nieto, y que se iba a dar seguimiento a casos como Ayotzinapa o Tlatlaya, pero en realidad no ha sucedido nada", señala Diego Hernández, un activista de la Ciudad de México que lucha porque se libere a los presos políticos del país.

Diego Hernández camina junto a Antonia Ortiz, Demetria Flores y Benita Ortega, quienes a pesar del cansancio y de los rayos de sol que caían a plomo no pararon de gritar: "¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!" no cesaron. Como ellas, mujeres de Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Jalisco, Querétaro, Morelos y Veracruz tienen la misma demanda.

"Nadie me ha ayudado, buscamos ayuda en Guerrero y en la Ciudad de México, pero sólo me dan largas, me dicen que van a buscar a mi hijo y no lo hacen, nos tienen de un lado para otro", indicó Antonia Ortiz, quien desde hace casi cinco años busca a su hijo Francisco Campo.

Se espera que en unas horas llegue al poblado de Coajomulco, donde podría haber un mensaje por parte de los organizadores de la movilización. Hasta ahora van seis horas de caminata con dos descansos.

Esta caminata por la paz se realiza más de ocho años después de que el activista Javier Sicilia encabezó un movimiento similar luego del asesinato de su hijo y sus amigos. En esa ocasión el mismo Sicilia organizó esta marcha junto con los LeBarón.