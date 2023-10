Pensión Bienestar de adultos mayores podría ser mensual

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que busca que en lo que resta de su mandato la pensión del Bienestar de adultos mayores se entregue de manera mensual y si se puede de forma quincenal.

"Estaba platicando con Ariadna (Montiel) que es la encargada de los programas del Bienestar y Juan Pablo de Botton, que es el subsecretario de Egresos de Hacienda, ya estamos buscando un acuerdo para que no se entregue bimestral, es decir, que no sea cada dos meses, sino que sea mensual la entrega. La misma cantidad, pero mensual y si podemos, quincenal".En un evento masivo en este municipio acompañado por la gobernadora Delfina Gómez y el Gabinete del Bienestar; el Jefe del Ejecutivo dijo que ya es posible llevar a cabo esta dispersión de recursos pues ya se tienen los bancos del Bienestar.Antes el presidente López Obrador recordó que falta un año para que termine su sexenio, pero trabaja con el sector empresarial para que haya un aumento al salario mínimo."Cuatro años los empresarios estuvieron de acuerdos los empresarios les mando decir que vayan pensando de que vamos a aumentar el salario mínimo considerablemente".Ante los gritos de algunos de sus simpatizantes de "reelección, reelección", el Mandatario lo rechazó porque es maderista y creo en el postulado de sufragio efectivo no reelección.