Pequeñas empresas prefieren no crecer: INEGI

Uno de cada cinco dueños de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país prefieren que no crezca su negocio por la inseguridad, la tramitología y los costos que se pueden genera, entre otros cosas, explicó el INEGI.

La razón principal por la que no desea crecer un negocio es porque está satisfecho con lo que tiene con casi 47.5%; en segundo lugar están las complicaciones administrativas con 24.5%; le sigue el temor a la inseguridad con 18% y 5.8% por trámites costosos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 2018 del INEGI el 21% de los negocios de estos tamaños utiliza aún un cuaderno o libreta de apuntes para manejar su contabilidad, 18% no tiene registros contables y el 50.4% cuenta con un servicio de contador.

Existe una diferencia entre las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, porque en el caso de las primeras el 21.6% utilizan las libretas de apuntes como herramienta contable, mientras que solamente el 2% de las pymes lo hacen, porque en su mayoría, casi 60% optan por un contador y 33.5% tienen un software para llevar su contabilidad.

La presentación se hizo en conferencia de prensa en la que participaron la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el presidente de la Junta de gobierno del INEGI, Julio Santaella; la coordinadora general del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), Ana Bárbara Mungaray Moctezuma y el director general de Estadísticas Económicas del INEGI, Arturo Blancas Espejo.

Santaella dijo que las características estructurales de las mipymes "son un fenómeno que evoluciona con lentitud" por lo que son muy similares los datos de las encuestas de 2011 y 2015 con las de 2018.

Blancas Espejo dijo que si se compara 2015 con la 2018 las mipymes que "registran su contabilidad en un cuaderno o libreta de apuntes era de 25% antes y ahora 21%; estadísticamente no hay mucha diferencia".

Comentó que mientras en el 2015 el 88% de las empresas sí quería crecer en este 2018 bajó a 75%, en tanto que las causas prácticamente se mantienen.

Agregó que solamente el 15% de las mipymes capacitan a su personal, mientras que el resto no lo hacen, ya que consideraron que su personal cuenta con el conocimiento y las habilidades adecuadas; contratan gente ya capacitada o porque tiene un costo elevado entre otras.

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló que la encuesta reflejó que siguen "una trayectoria de crecimiento que no necesariamente tiene como objetivo la expansión de los negocios".

La encuesta consideró un marco de 4 millones 170 mil 755 de mipymes, de las que se tomó una muestra de 22 mil 188.