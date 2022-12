Pequeños cantan en medio de balacera

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de redes sociales se difundió un video sobre la balacera suscitada en Sonora, donde una maestra de kínder trata de calmar a sus alumnos cantando una canción mientras se resguardan de las ráfagas.

Los hechos se dieron en un kínder cerca de Miramar y la ciudad de Guaymas en Sonora, ante las detonaciones la docente trató de evitar que sus alumnos entraran en pánico distrayéndolos con una canción.

En la grabación se puede escuchar a la maestra hablar a sus alumnos en inglés “Come on, I can hear you”, “Very good everyone, stay down”, mientras los menores de edad cantan una canción de Taylor Swift.

La docente trató de resguardar a los niños bajo las mesas y para calmar la tensión les pidió que cantaran Shake It Off, presuntamente tomaban la clase de inglés cuando ocurrieron las detonaciones.

La maestra les comenta “Vamos, puedo escucharlos”, mientras ella también canta con sus alumnos y a su vez les da ánimos que todos están haciendo un buen trabajo, pero deben de mantenerse debajo de las mesas.

Una persona grabó a la víctima de la balacera en Guaymas, durante las detonaciones el hombre se refugiaba en una tienda de supermercado Abarrey que se encontraba al frente de donde ocurrieron los hechos.

El hombre se trata de esconder en la tienda mientras se escuchan las ráfagas, una vez que cesaron los disparos el hombre salió a observar qué había sucedido sin desactivar su cámara.

En cuanto sale de la tienda, se acerca al lugar de los hechos para posteriormente hacer un zoom al automóvil Fiat color blanco, donde se encuentra el cadáver de la presunta víctima de la balacera.