Perfil | Ginger Thompson, periodista que dio a conocer la detención de Cienfuegos

La periodista de Propublica Ginger Thompson informó sobre la captura del exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, en Los Ángeles, California.

El mensaje en Twitter de la periodista fue publicado a las 20:47 minutos, 27 minutos después el canciller Marcelo Ebrard informaba en su Twitter sobre la detención del exfuncionario.

"He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex

Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California", informó el canciller.

La periodista Ginger Thompson escribió: "Propublica se ha enterado de que el exministro de Defensa mexicano, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido por las autoridades estadounidenses cuando arribó al país a última hora de la tarde en un viaje con su familia".

Esta no es la primera vez que la reportera estadounidense informa sobre una detención de funcionarios de alto rango mexicanos antes de que las mismas autoridades confirmen la información.

El 10 de diciembre pasado, Thompson informó sobre la detención del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Texas.

"Propublica se enteró de que el exministro de seguridad de México, Genaro García Luna, ha sido acusado de corrupción en Nueva York y arrestado en Grapevine, Tx. La fuente dice que García Luna tenía 'todo tipo de fotografías con funcionarios estadounidenses en su sencillo dormitorio'", escribió cerca de las 10:00 horas.

Minutos después, autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención del exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón.

García Luna está acusado de tres cargos por conspiración de tráfico de cocaína y uno por declaraciones falsas.

Según su biografía en el sitio de Propublica, Ginger Thompson es ganadora del Premio Pulitzer y trabajó durante 15 en el medio The New York Times como jefa de la oficina de la Ciudad de México y como reportera de investigación.

"Su trabajo ha expuesto las consecuencias de las políticas de Washington en América Latina, en particular las políticas relacionadas con la inmigración, la agitación política y la lucha contra los cárteles de la droga", dice el medio.

Escribió una "historias sobre el apoyo de Estados Unidos a una unidad militar secreta de Honduras que secuestró, torturó y asesinó a cientos de presuntos izquierdistas".

Thompson "formó parte de un equipo de reporteros nacionales en The Times que recibió un premio Pulitzer 2000 por la serie 'Cómo se vive la raza en Estados Unidos'".