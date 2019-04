PERFIL: Cipriano Charrez, de la pobreza al dominio de Ixmiquilpan

Cipriano Charrez Pedraza nació el 16 de septiembre de 1972 en Villa de la Paz, una de las comunidades más pobres de Ixmiquilpan, Hidalgo. En medio de una vida precaria logró estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad de Chapingo.

Proviene de una familia humilde y dedicada al campo, está compuesta por varios hermanos, entre ellos Pascual, Vicente y José, este último ya fallecido, además de dos mujeres que viven en los Estados Unidos. Los Charrez Pedraza han destacado no sólo en su comunidad de origen, sino en todo el municipio donde la ley era el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ixmiquilpan fue considerado, durante la década de los 60, una de las regiones de mayor marginación en el país, se le llegó a comparar con algunas zonas de África, por la hambruna y la desnutrición de sus habitantes, al grado de que a los bebés se les diera pulque en lugar de leche.

El padre de Cipriano Charrez se dedicaba a las labores del campo y a raspar magueyes para obtener pulque. En su comunidad no existían los servicios; sin agua, electrificación, drenaje o caminos, los pobladores de Villa de la Paz eran sometidos por los habitantes de Orizabita, localidad que terminaría por independizarse.

Ahora Villa de la Paz tiene otro rostro y eso se lo debe a sus hijos predilectos, los Charrez Pedraza.

En la década del 2000 durante la administración del entonces gobernador Manuel Ángel Nuñez Soto, Cipriano se incorporó al gobierno estatal como subdirector de un plantel escolar en Actopan. Al término del sexenio, personajes cercanos a Cipriano fueron despedidos, por lo que en solidaridad decidió renunciar.

La vida política entonces aparecería en el escenario; tras su salida conformaría las organizaciones Movimiento Indígena Otomi y Movimiento Social Patriótico, a través de estas organizaciones comenzó una gestión de recursos para obra pública en el Valle del Mezquital, lo que le permitió hacerse de un capital político, que le alcanzó para disputar la candidatura a presidente municipal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Ixmiquilpan anteriormente había tenido un solo gobierno de alternancia con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) encabezado por Heriberto Lugo, administración que no logró continuidad.

En una tierra gobernada por el PRI, la llegada de Cipriano Charrez hizo lo que el PRD no pudo, acabar con el poderío priísta en la zona. El entonces brazo fuerte del tricolor, el Consejo Supremo Ñhañhu, liderado por el político hasta entonces más conocido, Roberto Pedraza, perdería toda su fuerza.

La gestión de recursos y el hartazgo al grupo político del PRI llevaron a que los ñhañhus en Ixmiquilpan dieran su respaldo a Cipriano, quien obtuvo el triunfo para la presidencia municipal por periodo 2012-2016, posteriormente contendería por el PRD a la diputación local de la pasada legislatura, donde tras unos meses se declaró independiente.

Para la elección de diputados federales decidió participar por Morena.

Ixmiquilpan ahora no tiene más control que el ejercido por los hermanos Charrez Pedraza, Cipriano y Pascual, este último actual presidente municipal de ese lugar y en el escenario político también buscan impulsar a un tercer Charrez, Vicente a quien ya ven como posible sucesor en la alcaldía.

La pobreza ancestral Del Valle del Mezquital y, en concreto, de Ixmiquilpan ha sido el poderío de los grupos políticos, primero del PRI y ahora de la familia Charrez, quienes han tenido como bandera la gestoría de recursos públicos, con acciones que muchas veces han caído en vandalismo al ejecutar, como medida de presión para ser atendidas sus demandas, la "toma" de oficinas gubernamentales.

La vida en la capital del estado se convulsiona si los Charrez Pedraza deciden llegar a Pachuca, camiones de gente sale de las comunidades en apoyo de sus líderes ya sea en una marcha o en la toma de una oficina, por lo que se tiene que blindar la ciudad con policías estatales y municipales.

Los métodos violentos y la capacidad de negociación han permitido que los problemas sociales tengan nombre y apellido, como ocurrió en el sexenio pasado donde las autoridades federales prácticamente les habían entregado el manejo de los programas como Progresa.

La violencia ejercida ha dejado en su historial al menos siete denuncias, dos causas penales y una recomendación de derechos humanos. Independientemente del caso de accidente por el que le fue retirado el fuero constitucional.

Son conocidos los conflictos familiares que ha tenido sobre todo con Pascual con quien se ha enfrentado por cargos públicos como la reciente elección a diputados federales, donde Pascual pretendió contender por el PT, pero no logró la candidatura por una denuncia interpuesta por Cipriano, por presuntos desvíos de recursos.

En el ámbito familiar la vida de Cipriano Charrez ha estado marcada por los escándalos, con tres hijos, varios matrimonios y relaciones sentimentales, su vida ha estado constantemente expuesta al escrutinio público en redes sociales, donde se han conocido algunos escándalos de sus hijos al publicar fotografías donde posan con armas largas.

También se han expuesto algunas relaciones a sentimentales con jóvenes mujeres con quienes aparece en fotografías.