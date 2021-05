PERFIL: Sofía Ramírez, del Cisen y MCCI a colaboradora del PREP-INE

Sofía Ramírez Aguilar, actual directora de la organización México, ¿cómo vamos?, es desde mayo del 2020 integrante del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales (Cotaprep) del Instituto Nacional Electoral (INE), una situación que en los últimos días ha generado una polémica debido a que se ha cuestionado su paso por Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al igual que se ha generado un movimiento en redes sociales en el que se ha defendido su trayectoria.

El INE, incluso, emitió un comunicado de prensa el pasado 10 de mayo para precisar los señalamientos que hubo en contra de los integrantes del Comité, a los que destacó como personas "profesionales con las más altas calificaciones" y aclaró que este Comité no es el encargado de controlar el Programa de Resultados Electorales (PREP) —ya que esa tarea es única del INE— sino de asesorar y dar seguimiento a estas actividades, así como la de realizar análisis, estudios y propuestas al respecto.

"Sus integrantes no tienen la atribución de adoptar determinaciones sobre el PREP y Tampoco tienen injerencia en su implementación y operación", refirió el órgano electoral.

Al respecto, Sofía Ramírez Aguilar dijo en entrevista con SinEmbargo que su trayectoria profesional está publicada en la página del INE, así como toda la documentación que está asociada a los nombramientos y los procesos que hubo para que el Cotaprep se concretara desde mayo de 2020.

"Utilizar la información parcial del perfil de una persona para generar una narrativa donde lo que se busca es vulnerar a las instituciones, se conoce como fake news. Haces una serie de supuestos y luego los plasmas en una opinión. Yo los invito a que revisen que en mi trayectoria tengo paso por las áreas electorales, ciertamente yo inicié mi vida laboral —fuera de las asesorías que puedes dar mientras eres estudiante en la universidad— en el INE, IFE entonces.

"He estado asesorando a dos PREPS locales, uno en Tamaulipas (en 2015 y 2016) y uno en la elección extraordinaria de Puebla (en 2019). Todo eso constata en mi currículum y en los archivos que hay de esos PREPS", comentó respecto a las críticas que se han hecho en su contra por su pasado en MCCI, organización que ha sido crítica al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

DEL GOBIERNO A LA SOCIEDAD CIVIL

Sofía Ramírez inició su carrera en 2006 en el Instituto Federal Electoral como asesora en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y como analista estadístico durante el Proceso Electoral Federal, de acuerdo con su currículum.

En 2007, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, fue asesora en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Un año después, en 2008, pasó a la Secretaría de Gobernación (Segob) donde ocupó puestos de asesorías en la subsecretaría de Población, migración y asuntos religiosos. Para 2010 fue nombrada Directora General de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional por la Presidencia de la República.

Para 2012, todavía en la misma administración, regresó a la Segob, pero en el área de seguridad, con un puesto de Ministra representante del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la Embajada de México en Washington, Estados Unidos.

Durante 2015 realizó trabajos de consultoría en el INE y en 2016 ingresó a MCCI en el área de Investigación Aplicada como Directora Adjunta. Luego, en octubre de 2010 pasó a México, ¿cómo vamos?, donde actualmente continúa trabajando.

"Yo vivo de mi trabajo. Tengo experiencia en incidencia política y el manejo de datos, en traducir los datos de información pública, en análisis que le permiten a otras personas tomar decisiones, en este caso referentes al trabajo que desempeño. En MCCI yo estaba como Directora Adjunta, no titular, del área de investigación aplicada y por lo tanto todo mi trabajo es de corte académico y todo está disponible en línea. También se puede ver que hay imparcialidad en la revisión de la información que hicimos de casos de corrupción durante el sexenio de Peña Nieto", comentó Ramírez Aguilar.

Agregó que su trayectoria laboral se debe a una situación natural de que "cuando alguien sale de la universidad va generándose una carrera y un prestigio y una labor profesional que se limita a hacer lo que le toca en cada uno de estos encargos. Yo vivo de mi trabajo, mi trayectoria me respalda".

Dijo también que le resulta ofensivo que se asuma que una persona profesionista con ya años de trayectoria en rubros en los que siempre implica análisis de información, análisis coyuntural y análisis de ciencia política "sea en el mejor de los casos nombrada como si fuera un títere de terceras personas, por supuesto todos varones, todos hombres".

"Esa serie de supuestos lo único que hacen es dañarnos como sociedad, no sólo a la persona aludida en este caso, sino en general impiden el correcto desarrollo de un potencial tremendo que tenemos las mujeres para aportar y para incrementar nuestra presencia en el ámbito público [...] Esto es a lo que me dedico, a hablar de datos: usando datos del Coneval, vemos que hay mucho mayor proporción de mujeres en situación de pobreza laboral, hay mucha mayor informalidad en el empleo de las mujeres y se debe en parte a esto, a este tipo de narrativa donde invariablemente se le quiere asignar a las personas, en este caso a las mujeres, un rol de subordinación respecto a otros terceros hombres que al final del día podrán tener ellos sus propias convicciones, sus propios proyectos y sus propios intereses, pero eso no hace que las mujeres estemos supeditadas a ellos", aseveró Ramírez.

– Con información de Daniela Barragán