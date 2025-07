Perfilan multa de 62 mdp a partidos por adeudo de impuestos

El INE prevé sancionar a los partidos políticos nacionales y locales con 62 millones 333 mil 709 pesos por adeudos en el pago de impuestos, aunque Morena sería el único en comprobar que está al corriente con sus pagos.

El proyecto, que será discutido el miércoles en el Consejo General del INE, es resultado de una auditoría especial de cuatro meses, realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización para verificar posibles adeudos del 2015 al 2022.

El Instituto requirió información y documentación comprobatoria al SAT, IMSS, INFONAVIT, así como a las Secretarías de Finanzas y Tesorerías Locales referente a los impuestos pendientes de enterar y demás documentación correspondiente a partidos políticos nacionales y locales, durante este periodo.

En el caso de Morena, los resultados de la auditoría señalan que reportó saldos por 13 millones 696 mil pesos, que no coinciden con la información del SAT. Pero al no considerarse falta grave, la multa es de solo mil 037 pesos.

El partido más multado, a nivel nacional, será el Partido del Trabajo (PT) por 27 millones 233 mil pesos; sigue el extinto PRD, por 17 millones 657 mil pesos; el PRI, por 8 millones 006 mil; Partido Verde por 5 millones 271 mil; PAN por 2 millones 679 mil; Movimiento Ciudadano por 181 mil 149 pesos.

Del total de sanciones, 61.3 millones de pesos corresponden a adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Señala que los saldos informados por las diversas autoridades hacendarias y de seguridad social (SAT, IMSS, Infonavit, Secretarías de Finanzas y/o Tesorerías Locales) son incumplimientos y adeudos vigentes determinados por las autoridades competentes, sobre los cuales, los partidos no presentaron evidencias o elementos que demuestren que realizaron el procedimiento o gestiones ante la autoridad competente respecto de la prescripción de algún saldo.

"No obstante, es importante destacar que el pronunciamiento que realiza esta autoridad respecto de los saldos de impuestos por pagar con antigüedad mayor a un año, es en el marco de la normatividad electoral que rige a los sujetos obligados", expone.

El PT resultó con adeudos pendientes en pago de impuestos desde 2015, siendo el ejercicio de 2021 el más alto con un saldo negativo de 14 millones de pesos. Tan sólo por el monto de este año, la multa fue de 21 millones de pesos.