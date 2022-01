Periodista atacado en Oaxaca salió ileso por escolta del Mecanismo Protección

"Casi nos matan, sino fuera por la maniobra del chófer que es mi escolta", narra a EL UNIVERSAL el periodista oaxaqueño José Ignacio Santiago Martínez, después de ser perseguido y sobrevivir a un ataque armado esta madrugada, cuando hombres armados a bordo de un taxi abrieron fugo en su contra en la región de la Mixteca de Oaxaca.

Vía telefónica, el director y fundador del medio digital "Pluma Digital Noticias" cuenta que desde hace varias semanas realizaba grabaciones de corte turístico y cultural de distintas regiones del estado de Oaxaca, como es el caso de la Mixteca, con el fin de cambiar un poco el giro de su portal, con sede en la ciudad de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec y que se dedica a la información policiaca y de nota roja.

"Mi intención es meterle más reportajes de corte turístico, culturales y gastronómico de otras regiones, fue así que llevaba semanas trabajando en la Mixteca y fui a grabar unas cascadas que están cerca Tlaxiaco, algunas personas se pusieron nerviosas al verme por esa zona grabando y volando un dron", explica.

El periodista detalla que el día de ayer sobrevoló su dron para tomar mejores imágenes de la cascada, pero no contó que algunas personas de la comunidad se pusieran nerviosas y alterados por su presencia, por lo que para evitar confrontaciones se retiró junto con sus dos escoltas que le brindan protección y que lo acompañan desde el 2020.

Es precisamente desde ese año que Santiago Martínez fue integrado al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodista de la Secretaría de Gobernación (Segob), al estar en riesgo su vida tras recibir en diversas ocasiones amenazas de parte del crimen organizado por denunciarlos en su portal.

"Cuando decido irme del pueblo donde me quedo siempre, a fuera de la casa estaba un taxi color guinda con las luces apagadas. Cuando arrancamos nos empieza a seguir en todo el camino, pero cuando llegamos a una gasolinera vimos que en el interior venían tres hombres con armas largas, fue allí que emprendimos la huida y nos siguieron", narra.

Sobre la carretera Yosonicaje-Tlaxiaco decidieron buscar un atajo y despistar al taxi, pero la sorpresa fue que se toparon de frente a los hombres armados, quienes intentaron cerrarles el paso, pero gracias la maniobra del chofer se concretó la huida, no sin antes escuchar las ráfagas de disparos en contra del vehículo.

"La verdad fue gracias a la maniobra que logramos salir ilesos de la persecución y de las ráfagas. De allí no paramos hasta la ciudad de Juchitán. En estos momentos estoy esperando que la Vicefiscalía Regional del Istmo venga a tomarme la declaración a mi domicilio y verifiquen la unidad", comenta José Igancio.

José Ignacio Santiago Martínez se ha especializado en nota roja en la región del Istmo de Tehuantepec desde hace más de 10 años. Como parte de su labor informativa, ha denunciado varias agresiones de parte de grupos delictivos.