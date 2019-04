Periodista comparece ante el INE por tuit relacionado con Barbosa

El periodista poblano Mario Galeana fue llamado a comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para rendir cuentas sobre la emisión de un mensaje a través de Twitter en el que transcribió una declaración del candidato de Morena a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta.

Luego de seis citatorios enviados a su centro de trabajo, la Junta Local del INE le exigió al comunicador no sólo presentar pruebas de su cuenta de Twitter, sino sus estados financieros e ingresos para determinar que no se le había pagado por emitir dicho mensaje.

"A mí nadie me puede decir que me cerraron una averiguación previa como negociación con el gobernador anterior, o que me entrevisté con el gobernador anterior, o que tuve un encuentro secreto (con él)", dice @MBarbosaMX en alusión a @armentaconmigo", fue el mensaje que difundió en su red social.

El comunicador acudió al citatorio acompañado de diversas organizaciones defensoras de periodistas para presentar pruebas de sus ingresos mensuales (recibo de nómina con RFC) y declarar para defenderse del INE y de un ciudadano que presentó una queja muy amplia contra Barbosa.

"En este caso hubo una extralimitación del INE de sus funciones, en la respuesta que yo presenté dije que la denuncia resulta frívola (…) y no deja de parecerme que puede ser un mensaje velado para toda la gente que nos desempeñamos en esto", dijo el periodista con cinco años de experiencia.

Recordó que fue al mediodía del martes 9 de abril, cuando el subdirector del diario "24 Horas" Puebla, Ignacio Juárez, le avisó de un requerimiento de la Junta Local del INE.

"En el documento, la autoridad electoral solicitaba al diario explicar cuál era el cargo que yo ocupaba, además de proporcionar mi domicilio para ser localizado y que explicara la emisión de un twitter (sic)", relató el periodista.

"¿En Twitter? ¿A mí? ¡Pues qué carajos escribí! Revisé una y otra vez mi timeline para tratar de entender qué pude haber dicho para ser requerido por el INE. Y no hallé nada, lo que me llenó de dudas", describió.

Las dudas se disiparon dos días después. El 11 de abril, otros dos notificadores del INE se presentaron en las oficinas del periódico para dejar otro requerimiento, pero esta vez dirigido exclusivamente al reportero.

El requerimiento formaba parte del expediente JL/PE/GSGT/JL/PUE/PEF/27/2019, motivado por la presentación de una queja que la ciudadana Guadalupe Sandy García presentó en contra de Miguel Barbosa Huerta.

Galeana había sido designado para dar cobertura al mitin de arranque de Miguel Barbosa Huerta, quien a la postre fue nombrado candidato a la gubernatura de Puebla.

La Junta Local del INE le pidió explicar con qué propósito había creado esa cuenta en Twitter y desde cuándo, además del motivo por el cual había escrito ese mensaje y, en específico, si había recibido alguna clase de remuneración por hacerlo.

"Todo me pareció una insensatez, porque cualquier persona tiene derecho, primero, a crear una cuenta de Twitter; y segundo, a escribir lo que se le venga en gana", refirió.