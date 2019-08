Periodista había denunciado corrupción en Actopan: gobernador

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, garantizó que el crimen del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez será castigado y reveló que la víctima había denunciado amenazas del alcalde de Actopan, el panista José Paulino Domínguez.

"El periodista había denunciado corrupción en el municipio de Actopan, tenía una crítica muy fuerte hacia al alcalde y yo creo que eso corresponde al Fiscal investigar las líneas de investigación", dijo.

El Ejecutivo del Estado aseguró que se dará con los responsables del asesinato del periodista, ultimado la noche del viernes en el municipio de Actopan, donde era corresponsal para el diario "El Gráfico de Xalapa".

Entrevistado en la ciudad de Orizaba, el morenista aseguró que a su Gobierno le corresponde dar con los responsables y por ello desde la noche de ayer viernes han aplicado un operativo especial para dar con los responsables.

"Desde anoche estamos en un operativo coordinado con Sedena, Guardia Nacional, Policía Estatal y como le hicimos en Minatitlán, a pesar de lo que haga la Fiscalía vamos a dar con los responsables", agregó.

El mandatario dijo que al igual que en Minatitlán, donde detuvieron a los responsables de la masacre de trece personas, atraparán a los agresores.

"Así como fue en Minatitlán que dimos con los presuntos responsables, acá lo vamos a hacer también. Nosotros no vamos a tolerar y mucho menos cuando son agresiones a comunicadores", manifestó.

Y enfatizó que de este crimen no habrá impunidad y no se va a tolerar alguna amenaza contra los comunicadores.

"Ustedes saben que siempre se han sentido en la libertad de publicar al Gobierno actual, decir lo que a su parecer convenga, eso es parte de la libertad de expresión y siempre la hemos respetado, no existe algún director que haya recibido una llamada mía diciéndole que corrija una nota".

De acuerdo con medios locales, desde de octubre del año pasado, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión, solicitó a autoridades estatales la protección del comunicador y de sus familiares. Sin embargo, al momento de ser atacado carecía de escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos sentenció que las agresiones contra periodistas no serán tolerados más en territorio veracruzano.

"Las agresiones y asesinatos contra periodistas no serán tolerados en el Gobierno de Veracruz. Condenamos el crimen de Jorge Ruiz Vázquez. La libertad de expresión es un derecho consagrado", manifestó.

De acuerdo con estadísticas de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, se contabilizaron 22 periodistas asesinados durante los gobiernos del priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018).