Periodista Mitzi Torres denuncia agresión por policías de Morelia

La periodista Mitzi Yanet Torres denunció que tras sufrir un intento de violación pidió apoyo policías municipales de Morelia quienes, en lugar de asistirla, la agredieron y arrestaron.

La organización Periodistas Desplazados México difundió un video con la denuncia de la reportera quien narró lo ocurrido en las primeras horas del martes 20 de agosto.

"Más que apoyarme me detuvieron revictimizándome, me subieron a la patrulla a la cual al momento de indicarles que yo era periodista, se inició un maltrato físico y psicológico, cuestionando mi vestimenta, diciendo que me creía muy influyente pero que eso no me iba a servir y propinándome diversos golpes", expresa Mitzi Torres.

Denunció que no tuvo derecho a una audiencia y el médico legista asentó en el acta que no tenía golpes a pesar de ser visibles en la cara.

"Cuando la juez escucha mi parte, a pesar de los rastros visibles que había en mi cara, la juez dijo que yo no tenia ningún golpe", detalló.

Además, le impusieron sanciones comunitarias y aunque la liberaron antes, le habían dado 24 horas de arresto.

"La saña con que se me trató por parte de de dos policías mujeres fue por el hecho de ser reportera y de sentirme influyente, según su opinión", señaló la comunicadora.

La organización condenó la agresión y pidió dar con los responsables para que se inicie un proceso en su contra.

"Esta ONG manifiesta su profunda indignación y exige a las autoridades atención inmediata a la compañera #MitziYanetTorres. ¡Esto es profundamente indignante!

Exigimos capturen al agresor e inhabiliten a los funcionarios", escribió en su cuenta de Twitter.