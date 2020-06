Periodistas de Cajeme condenan el asesinato de José Castillo

Periodistas de Cajeme hicieron un manifiesto en el que reclaman a los tres niveles de gobierno la escalada de violencia que impera en ese municipio, la cual ha afectado al gremio con ataques y asesinatos; el último ocurrido contra José Castillo dueño del diario digital Prioridad Máxima.

Ramón Eduardo Flores López, coordinador en Sonora del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y delegado de la Jurisdicción 14 de Cajeme, externó que además de exigir justicia a la Fiscalía de Sonora para que este crimen no quede impune se elevará la denuncia a instancias internacionales.

El SNRP, como integrante de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc) y de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), pedimos a estos organismos internacionales que levanten la voz ante la ONU para que cesen los crímenes que aquejan a los periodistas en México.

Nos señalan como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, expresó Flores López al recordar que este año han sucedido amenazas, ataques y asesinatos contra periodistas de Cajeme, que no han sido esclarecidos, por lo tanto están impunes.

Además, integrantes del gremio periodístico condenan que en las recientes semanas varios compañeros de medios de comunicación han perdido la vida de manera violenta.

El reciente caso de José Castillo los llevó a dirigir una carta-protesta al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la gobernadora Claudia Pavlovich y al presidente municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal.

"Su muerte a manos de la delincuencia nos indigna por tratarse de un colega pero también porque es uno más de los crímenes que se están cometiendo en Cajeme prácticamente a diario y sin que haya castigo para los responsables".

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Cajeme es la quinta ciudad más peligrosa del mundo.

Durante el primer trimestre del 2020, en comparación con el año pasado en Sonora hay un incremento de 45% en homicidios dolosos y es Cajeme el municipio donde más asesinatos se cometen, documentaron los periodistas.

A la fecha sólo existen carpetas de investigación sin resultado alguno, los operativos de policía son infructuosos y la presencia de la Guardia Nacional no ha cambiado el clima de inseguridad, reprobaron.

"Es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen la situación en sus manos de manera responsable y den resultados a los cajemenses", exigieron.

Las autoridades de todos los niveles deben poner ya un alto al estado de violencia permanente que durante varios años ha enlutado a miles de familias cajemenses y es favorecida por la impunidad en la que permanece la gran mayoría de los asesinatos.

Exigimos una investigación profesional y eficiente que permita aprehender y castigar al o los asesinos de José Castillo, no nos bastan las declaraciones y promesas, esperamos resultados de un castigo ejemplar para los responsables de este crimen.

No pedimos un trato especial la sociedad cajemense no puede seguir siendo rehén de la delincuencia, manifestaron en su carta.

Agresiones y muertes

El periodista José Castillo, de 55 años de edad, fue localizado sin vida la mañana del jueves 11 de junio, en la banqueta frente a su casa ubicada en la colonia El Campanario.

De acuerdo con el primer análisis pericial, de la Fiscalía de Sonora, el tipo de lesión punzo cortante que presentó, infiere que posiblemente fue realizada con un cuchillo de cocina.

El 16 de mayo pasado fue ejecutado Jorge Armenta Ávalos, cuando salía de un restaurante; un policía que lo acompañaba también falleció.

Poco antes de las 22.00 horas del miércoles 27 de mayo, el periodista Marco Antonio Duarte Vargas propietario del medio digital Ciudad Obregón Sin Censura fue víctima de un atentado; lanzaron una bomba molotov contra su automóvil.

El pasado 2 de junio, Ariel Amparán Figueroa, director del medio digital El Sisañozo, reportó una amenaza a su integridad por cubrir las agresiones contra periodistas de Cajeme.

El asesinato de Jorge Armenta, así como las amenazas contra Ariel Amparán y contra Marco Antonio Duarte da constancia del clima de inseguridad y violencia que vive la prensa en Cajeme, Sonora, para provocar la autocensura.