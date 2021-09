Periodistas de Opinión 51 respaldan a Denise Dresser

Periodistas de la plataforma Opinión 51 extendieron este viernes su respaldo a la columnista Denise Dresser, luego de que fuera atacada en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador durante la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana".

Durante su rueda de prensa diaria, el presidente López Obrador se dirigió a la académica como resultado de la publicación de su columna "Mamut mexicano", publicada el pasado lunes en el periódico "Reforma".

En el texto, Dresser aseguró que el gobierno federal "obligará a las aerolíneas" a usar el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, "aunque no quieran". Una decisión que se tomará pese a que "aumente costos, produzca peligros, coarte la competencia y dañe a los consumidores".

La aseveración, ironizó Elizabeth García Vilchis, encargada de dicha sección, "parece la introducción de un melodrama televisivo", toda vez que, según dijo, es falsa.

No obstante, García Vilchis omitió decir que lo escrito por Denise Dresser está respaldado por una declaración hecha por el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel, a "El Financiero".

Ello, considero el medio Opinión 51, a través de un comunicado, refleja "una reducción sexista que califica los juicios y criterio de una mujer como excesos emocionales".

Aún más, en el texto de la columnista, ella resaltó la inviabilidad que existe en operar ambos aeropuertos de manera simultánea, de acuerdo a las declaraciones de la aerolínea canadiense Air Canada, la cual, el pasado 8 de septiembre, descartó operar en Santa Lucía, pues faltan estudios de viabilidad.

"No lo estamos contemplando en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacer estudios de viabilidad y de capacidad del AICM. No está en nuestros planes", dijo Luis Noriega, director de Ventas para América Latina y el Caribe de la aerolínea.

Sin embargo, García Vilchis, secundada por López Obrador, dijo tener "los datos reales" de la situación y llamó "a las aerolíneas nacionales e internacionales a que conozcan las bondades y ventajas que representa un nuevo aeropuerto como el del ´Felipe Ángeles´ por su alta tecnología y modernidad".

En tanto, el presidente respondió a la columna y sugirió que la académica debería poner el ejemplo de cómo ejercer el periodismo éticamente y advirtió que se cuidara no hacer "el ridículo".

En el posicionamiento de Opinión 51 el grupo condena que el presidente haga valer un derecho de réplica desequilibrado en que se hace uso de recursos públicos.

"El derecho de réplica que hace valer a través de los mismos medios; utilizar la tribuna presidencial para adjetivar el trabajo de la Dra. Denise Dresser o cualquier otro u otra periodista resulta en un desequilibrio de poder, además del uso de recursos públicos para atacar a una ciudadana".

Este medio, de reciente creación, afirmó que la libertad de expresión que el presidente dice defender no se puede ejercer en un ambiente confrontativo como el que pondera en las mañaneras, ambiente.

Tan sólo en 2020, 19 periodistas fueron asesinados. En lo que va del sexenio del presidente López Obrador sumaban 43 hasta julio, según cifras de la Secretaría de Gobernación de su gobierno.

Ante esto, la plataforma digital se pronunció a favor del diálogo abierto, al tiempo que reiteraron su respaldo a la académica. De igual manera rechazaron "los calificáticos que abonan a un ambiente de violencia, e impiden el cambio respetuoso de ideas".

Finalmente, Dresser aseguró que pronto le responderá al mandatario con estudios y datos públicos, además de verificables, sobre los fallos que presenta el aeropuerto de Santa Lucía a cargo de las fuerzas armadas. Agradeció la solidaridad de las mujeres de Opinión 51.