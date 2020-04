Periodistas exigen justicia por muerte de reportero en Guerrero

Decenas de periodistas marcharon este lunes en el balneario mexicano de Acapulco para exigir justicia por el brutal asesinato del reportero Víctor Álvarez, cuya cabeza fue hallada este fin de semana.



"Hoy convocamos y congregamos a todos los compañeros de tropa, comunicadores, reporteros y periodistas para exigir en primer orden justicia por Víctor Álvarez Chavez que lo conocíamos como el Apontito", dijo ante los medios el reportero Ignacio Hernández.



Víctor Fernando Álvarez, director del portal Punto por Punto, fue desaparecido el pasado 2 de abril en el puerto de Acapulco.



Pese a esto, sus familiares no pudieron levantar la denuncia correspondiente ante el ministerio público, ya que según las autoridades debían esperar 72 horas para comenzar con la investigación, según denunciaron.



El gremio periodístico exigirá justicia hasta que el cuerpo completo de Víctor Álvarez sea encontrado y entregado a sus familiares, ya que también aseguran que la fiscalía cometió una omisión, esto luego de que no se diera a conocer el número de carpeta de investigación.



"El código penal ordena y la Constitución penal ordena que toda investigación ministerial oficial debe de llevar una carpeta de investigación lo que antes era la investigación previa", advirtieron.



Víctor "Apontito" Álvarez es el segundo periodista asesinado en México en lo que va del año, después del homicidio de la periodista María Elena Ferral, ocurrido el 30 de marzo, en el estado de Veracruz.



"No hay garantías en nuestro trabajo, aquí en Acapulco estamos desamparados totalmente. A mí me han amenazado, al igual que a los empresarios, políticos, no hay seguridad, ahora sí que cada quien se rasca con sus propias uñas", comentó otro reportero, Salvador Serna.



Dentro de la manifestación se recordó a los periodistas que han sido asesinados en Acapulco en los últimos años, en lo que calificaron como "un archivo negro de la impunidad que sigue creciendo lamentablemente".



Ernestina Aguilera, hermana del periodista desaparecido Leodegario Aguilera Lucas, dijo que no va a volver a permitir que las autoridades se vuelvan a burlar de los periodistas una vez más.



"Pedimos justicia para que se esclarezca el caso, de seguro una vez más la fiscalía les está viendo la cara a la ciudadanía, a los periodistas y a todo el que se le atraviese", expuso Ernestina, luego de asegurar que en el 2004, la fiscalía del estado había presentado huesos de animal como los de su hermano.



A pesar de las medidas preventivas que se han establecido por la pandemia de COVID-19, integrantes de distintos medios de comunicación bloquearon por unos minutos una de las principales avenidas del puerto.



"Exigimos justicia y lo hacemos con todo respeto a la indicación en el tema de salud. Los periodistas conscientes no podemos, ni debemos, quedarnos" ante este crimen, finalizó Ignacio Hernández.



México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.



Según la ONG Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han documentado 131 asesinatos de periodistas en México.



El estado de Guerrero es uno de los más afectados por la violencia en México, con cientos de muertos desde la desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías corruptos y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.



Además, al menos seis reporteros han sido asesinados en Guerrero desde 2016.