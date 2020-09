Permanencia de Rosario Piedra en CNDH no está en discusión: Monreal

La permanencia de Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no está en discusión, dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

"No, no está en discusión para nosotros. Hemos expresado nuestro respaldo a una institución y a su presidenta que está, desde nuestro punto de vista, cumpliendo su función y que la vamos a respaldar".

En entrevista previo al inicio de la sesión ordinaria en el Senado, el legislador señaló que la postura de Morena será buscar la mediación y soluciones a las problemáticas que han denunciado los familiares de las víctimas.

No descartó que Morena apruebe la comparecencia de la ombudsperson, como han demandado los integrantes del llamado "bloque de contención": PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI.

"La bancada de Morena opinó en este momento acudir a la mediación pero no descarta la presencia, que pueda venir a conversar o a comparecer pero nos parece más importante por el momento resolver las diferencias. A partir de ahora vamos a intentarlo (el proceso de mediación)", dijo.

"Nuestra idea es de buena fé, no partimos de prejuicios ni acusaciones. No es nuestra función juzgar, sino mediar, resolver o atender un conflicto".

Consideró que "son opiniones" el que sea la gestión de Rosario Robles la que desencadenó las protestas y la toma de las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Insistió en que un grupo de senadores buscará la mediación entre las víctimas y organizaciones sociales que mantienen la toma del edificio de la comisión desde hace 6 días.

Pidió no socavar, disminuir o atacar a la comisión, lo que consideró sería un error; pero tampoco se debe satanizar o deslegitimar las protestas de las víctimas que han mostrado su desagravio.