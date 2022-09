Permanencia del Ejército no puede someterse a consulta: Luis Cházaro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- Luis E. Cházaro, coordinador de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador está mal asesorado porque la ley no permite someter a consulta popular la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028 como buscó, sin éxito, que se aprobara en el Congreso de la Unión.

"Utilizan el temor de la gente para confrontar. El artículo 11 de la Ley Federal de Consultas Populares establece que 'no pueden ser objeto de consulta popular'", dijo.

El legislador perredista agregó que el primer mandatario "quiere evadir su responsabilidad". Alguien lo mal asesora, no sabe que no puede hacer una consulta. Y plantea hasta las preguntas. Aparte dice que no quiere que la organice el INE cuando la Ley de Consultas Populares, dice claramente que es quien debe hacerlo porque se utilizan recursos de todos los mexicanos", afirmó.

En gira de trabajo por Veracruz con la dirección nacional del PRD, que encabeza Jesús Zambrano, Cházaro se refirió a la controversia que hoy se mantiene en el Congreso tras la presentación de una propuesta del Ejecutivo –a través del PRI- para ampliar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.

"La Cámara de Diputados, con una mayoría simple, envío una minuta al Senado de la República que ha sido frenada porque, evidentemente, la iniciativa no venía del PRI como se quiso hacer ver, y el presidente López Obrador reconoció que volverá a mandarla en próximos días porque pretende que no se le hagan modificaciones a esta minuta".

Luis E. Cházaro aclaró que lo que se votó hace dos semanas en la Cámara de Diputados es claramente ilegal porque viola el artículo 21 constitucional que dice: "El mando de la Guardia Nacional tendrá que ser civil", no de un militar. Y desde Palacio Nacional pretenden violentar la Carta Magna.

"Estamos abiertos a que haya una discusión, pero no centrada en la base de extender o no a los militares ´mando militar o no mando militar´, sino centrarnos en el verdadero problema de la inseguridad nacional, ahí es donde es la falla, ahí es donde la necedad del Presidente nos ha costado 139 mil muertos en lo que va del sexenio", aclaró el coordinador perredista.

"El debate no es si queremos seguridad o no, lo que queremos es seguir sin una estrategia clara. Esta de: 'abrazos, no balazos', se ha convertido en puros balazos. No veo a la gente abrazándose en la calle y sí balaceras a lo largo y ancho del país todos los días", resaltó.

Evidenció también el poco respeto que el Presidente de la República tiene para con el Poder Legislativo y con la autonomía de los poderes que la Constitución establece. No obstante, Cházaro dejó en claro que la lucha desde el Congreso no es para generar animadversión hacia nuestras Fuerzas Armadas como han pretendido manejar desde el oficialismo.

"Debe quedar muy claro que el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados no está en contra de las Fuerzas Armadas. No estamos en contra del Ejército, sino de que éste sea utilizado para labores en las que no está facultado constitucionalmente.

"Cuando los periodistas serios cuestionan al Presidente acerca de las cifras emanadas del propio Gobierno Federal sobre las ejecuciones y la violencia, dice 'no está de acuerdo'; pero no es que avale o no, los números no mienten, no hay otros datos, son claros y urge un cambio de estrategia, la creación de una estrategia integral de seguridad nacional", mencionó el perredista.