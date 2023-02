Perrito sube pirámide de Chichén Itzá

Un usuario de TikTok compartió un video del momento en que dos perritos suben a toda velocidad la pirámide de Kukulkán, ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itzá. El nombre del perrito es "Fenton" y sí bajó de la pirámide. pic.twitter.com/BflTyCb54H — CityChannel (@Citychannel_) February 3, 2023

No sólo los turistas, un par de perritos también subieron a la Pirámide de Chichén Itzá en el estado de Yucatán, hecho que se viralizó en redes sociales.

Un usuario de TikTok compartió un video del momento en que dos perritos suben a toda velocidad la pirámide de Kukulkán, ubicada en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Una persona aparentemente le grita a uno de los perritos para que se detenga, sin embargo, éste emprende camino hacia la cúspide. Finalmente se escucha que un hombre de habla inglesa exclama con resignación "Jesus Christ".

El can negro con blanco es captado subiendo los escalones principales del templo a Kukulkán.

En un segundo video, la usuaria @mullstagram da a conocer que el nombre del perrito es "Fenton" y sí bajó de la pirámide, tal como se puede apreciar en las imágenes.

El video ya acumula más de 470 mil "Me gusta" en TikTok.

Cabe recordar que desde el 2008 está prohibido subir o escalar espacios o zonas arqueológicas, de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos Artísticos e Históricos. Ello, con el objetivo de preservarlas y mantenerlas en óptimas condiciones.

Por lo mismo en menos de seis meses al menos dos turistas han sido tundidos por escalar la pirámide de Chichen Itzá. El último caso fue el de un turista polaco, quien subió la escalinata principal del templo de Kukulkán.

Al bajar, turistas que observaron los hechos lo increparon e incluso uno de ellos lo tundió con un palo, recibimiento que el ciudadano polaco no se esperaba al descender de la pirámide.



"Ellos sí pueden subir, son sagrados", opinan redes sociales



Dado que el video se viralizó rápidamente, los usuarios no tardaron en expresar su opinión sobre el perrito intrépido en la pirámide de Chichén Itzá.

"Fenton es de los pocos seres con los que no nos enojamos si suben", "Fenton recibió el llamado de los dioses", "ellos sí pueden subir, los dioses los bendigan, son sagrados", "a ese sí lo perdonamos", son algunas de las respuestas que se leen en el video.



¿Cuál es la sanción si un humano sube a la Pirámide de Chichen Itzá

El artículo 47 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, artísticas e Históricas establece que quien realice trabajos de exploración arqueológica, por excavación o cualquier otro medio en estas zonas sin autorización del INAH, se le impondrá una sanción de hasta 10 años de cárcel, así como lo correspondiente a ocho años de salario mínimo.

Es decir que la multa oscilaría entre los 172,870 y 518,610 pesos, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.