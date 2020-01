Perritos dejan México para buscar un nuevo hogar en Canadá

Al menos siete perritos que se encontraban en el refugio de la agrupación Evolución Animal A. C. de Yucatán, dejaron el país para buscar un nuevo hogar en Canadá.

La agrupación que protege, cuida y promueve convenios y cooperación a favor de los animales, logró un acuerdo para enviar a siete perritos que tendrán una "nueva y diferente vida" en Canadá. "Los peques que enviamos son producto de múltiples rescates realizados y, que después de su proceso de rehabilitación son promovidos en adopción", comentó la organización a EL UNIVERSAL.

A través de Facebook, Evolución Animal A. C. informó que "Wero", "Trotsky", "Lenguas", "Yika", "Kibi", "Yantana" y "Mokas" iniciaron el pasado 12 de enero su viaje rumbo al Lincoln County Humane Society ubicado en Ontario, Canadá.

"No se puede cambiar la vida de todos, pero sí aportar lo suficiente y ayudar a quienes sí podemos", comentó la agrupación al anunciar el finiquito de este acuerdo con gente de Canadá.

La agrupación Evolución Animal A. C. detalló que seis de los perritos tienen como destino Ontario, sin embargo, el séptimo, "Mokas", viajará a Vancouver con su nueva familia. "Ha sido adoptado por Mike y Ashley Harrison", indicó la organización en Facebook.

La organización indicó que "Mokas" ha estado en el santuario desde hace casi 11 años, pues no ha recibido una solicitud de adopción. "El buen "Mokas" ha visto llegar e irse a muchos compañeros adoptados. Ha visto terminar sus ciclos de vida a otros tantos y nunca recibió una solicitud de adopción", informó.

El pasado 12 de enero se alistó para irse a Canadá con su nueva familia. "Los enviamos con absoluta certeza de que estarán en las mejores manos y que pronto notarán sus increíbles personalidades y formarán parte de amorosas familias", agregó.

Difícil adopción. La organización comentó a EL UNIVERSAL que los perritos que viajaron a Canadá son producto del proyecto "Patitas Viajeras" que tiene la finalidad de poner a los animales en "hogares responsables y amorosos"."Para asegurarnos de que así será, trabajamos con el Lincoln County Humane Society ubicado en Ontario y el Pets Alive Niagara, quienes reciben, cuidan y llevan un proceso minucioso para colocar a cada peque con la familia o persona que mejor cubra sus necesidades específicas (personalidad, nivel energético, seguridad física de su nuevo hogar, etc.)", indicó.Agregó que para muchos perritos pueden pasar años sin que reciban una solicitud para integrarlos a una familia. "El que sean peques que llevan mucho tiempo esperando ser adoptados es uno de los factores que consideramos al proponerlos como candidatos para viajar", señaló.La agrupación dijo que otros factores que consideran son que sean sociables y que, por la discriminación que se ejerce ante algunas características físicas o de imagen en nuestra sociedad tengan menos posibilidades de ser solicitados en su propia tierra."También se considera que las edades de los perritos que enviemos oscilen entre un año y los cinco de edad, aunque han habido casos excepcionales en los que se han enviado perritos de hasta 11 años de edad, que vivieron todo ese tiempo en nuestro Santuario", agregó.Evolución Animal A. C. detalló que esperan enviar este año a más de 300 animales a Canadá. "Evolución Animal es el albergue/santuario más grande del Estado de Yucatán con una población interna de más de 300 perritos, más de 160 gatitos y una cerdita llamada Dory", señaló.