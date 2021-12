Perro atropellado pide una silla de ruedas para Navidad

"Lucho", como poco más de 120 mil perros, fue abandonado en la calle y buscó refugio en el Deportivo El Zarco, que se ubica en la avenida 503, de la primera sección de San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero.

En ese lugar en el que se ha refugiado, algunos comerciantes han ayudado al perrito luego de que fue atropellado.

Uno de ellos es Raúl Alejandro, quien cuenta que el hombre que atropelló a "Lucho" lo hizo sin ningún miramiento y además, se puso violento cuando le reclamaron la acción.

Luego de ser atropellado, "Lucho" tuvo que ser operado y los comerciantes del lugar cooperaron para que el lomito pudiera vivir. Sin embargo, el veterinario recomendó que el perro use una silla de ruedas, pues una de sus patas no puede soportar su peso.

"Yo quiero pedirle a alguna asociación o persona que le done a 'Lucho' una silla de ruedas o andadera, por favor", dice Raúl Alejandro, quien tiene un puesto de artículos deportivos al interior del Deportivo El Zarco.

Raúl posteó su petición en su Facebook, pero hasta el momento no ha tenido respuesta y "Canelo" casi no puede caminar. Si alguien puede ayudar, puede contactarlo en el número 55-12-21-88-03.