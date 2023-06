Perro da el ejemplo al participar en simulacro escolar

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Los perros no dejan de sorprender a muchos seres humanos por sus ingeniosas actitudes, destrezas y gestos de amor incondicional. Son considerados los mejores amigos del hombre, y muestras hay de sobra. Sin lugar a duda, son de los animales domésticos preferidos por familias que tienen niños.

Esta cercanía con los niños llevó a un perro a integrarse con un grupo de alumnos que se preparaban para realizar un simulacro de sismo, según se vio en un video dentro de la plataforma TikTok. La escena sorprendió a los usuarios de la red social por la actitud del perro ante la situación y el tumulto de gente.

Por lo que puede apreciarse en la breve escena de TikTok, el perro escucha con mucha atención las indicaciones de los adultos para realizar el simulacro. Este tipo de prácticas son habituales en las escuelas para que, en caso de que suceda, los niños no entren en pánico y sepan cómo actuar.

Con el correr de los simulacros, los niños y adolescentes incorporan esos conocimientos y su rol puede ser clave en la ayuda a adultos, y a llevar tranquilidad. Justamente en eso consistía el simulacro en el que participó el perro y que se hizo viral en TikTok. Mientras un adulto da indicaciones, el perro escucha con atención. "Hasta. El 'gua gua' hace. Simulacro.", se lee dentro del clip.

Como era de esperarse, el video de TikTok fue furor porque los perros son las grandes estrellas de las redes sociales. "Es lo más hermoso que he visto hoy", "Que lindo gesto", "Cuando creías a haberlo visto todo", son algunos de los comentarios de los internautas ante la actitud cooperativa del perro en el patio del establecimiento escolar. Sin lugar a duda los perros también han sido clave en la ayuda de catástrofes y muchas de sus historias han sido conocidas.