Perseguirían de oficio crímenes contra periodistas

Ante la impunidad en la mayoría de los asesinatos y agresiones contra periodistas en México, el Senado analiza una reforma para que se persiga de oficio estos delitos.

De acuerdo con la organización internacional Artículo 19, del año 2000 a la fecha se han documentado 153 asesinatos de periodistas en México, por ejercer su labor: 141 hombres y 12 mujeres. De esa cantidad, tan sólo en lo que va de la actual administración se han registrado 33 homicidios de informadores, subrayó el senador Ángel García Yáñez.Nuestro país cuenta con una Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, el legislador del PRI advirtió que, a pesar de que la norma cumplirá próximamente una década de vigencia, "prácticamente han sido nulos los resultados, pues las agresiones y asesinatos de periodistas no han cesado".Ante la problemática, propuso especificar en la Constitución Política que las autoridades federales persigan de oficio, es decir, que no requiera una denuncia para comenzar investigación, los delitos cometidos contra periodistas.El legislador sostuvo en tribuna que, si bien las leyes mexicanas establecen medidas para garantizar la seguridad de las y los periodistas, en muchos casos éstos rechazan la ayuda, por falta de confianza en las autoridades y el temor fundado de que "supuestamente se les va a proteger"."Por ello, debemos generar un verdadero mecanismo que dé certidumbre y confianza en que, de manera profesional, se les brindará la ayuda necesaria", enfatizó el senador.García Yáñez destacó que la libertad de expresión y el derecho que tenemos todas y todos los ciudadanos de estar informados está en riesgo, puesto que no se respeta el artículo 6 constitucional que prohíbe sancionar la libre manifestación de ideas, salvo cuando atenten contra la integridad de terceros.