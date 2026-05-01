Persiste confusión en cobros del tren al AIFA

Cuautitlán Izcali, Méx.- Los usuarios del Tren Felipe Ángeles Buenavista-Cuautitlán que deseen tomar el ramal que se dirige al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no encuentran máquinas para recargar la Tarjeta de Movilidad Integrada, la cual es indispensable para poder hacer uso del nuevo sistema ferroviario. Además, no en todas las estaciones se han instalado los nuevos lectores.

El Universal realizó un recorrido por el ramal del tren y ninguna estación tiene máquina para recargar y sólo las estaciones de Lechería, Fortuna y Buenavista cuentan con los nuevos lectores para que los usuarios que se dirigen al AIFA puedan ingresar con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Dicho plástico es el único habilitado para poder salir en las estaciones de la nueva ruta y en las terminales del AIFA y Buenavista, pues en los módulos tipo stand que fueron instalados el personal informa a los usuarios que no hay sistema y los invitan a recargar bajando una aplicación en el teléfono celular.

Actualmente, los usuarios del Tren Felipe Ángeles sólo pueden cargar su Tarjeta de Movilidad Integrada en las cuatro máquinas instaladas en Buenavista, en la aplicación móvil de App CDMX o en Mercado Pago.

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"Pienso que hace falta más información porque está confuso. Yo, por ejemplo, me subí en Cuautitlán, entré con mi tarjeta del Suburbano y me dicen que para salir en la estación Prados Sur del nuevo tren no me van a dejar porque necesito la otra tarjeta. Le explico al señor que me atendió que sí la traigo y que quiero ponerle dinero y me dice que no se puede porque no hay máquinas y ellos no tienen sistema", dijo Verónica Ruiz.