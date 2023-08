Persona se arroja a vías del tren en Línea 2 del Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Por medio de redes sociales se dio a conocer sobre el detenimiento en el servicio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en la línea 2 en donde los usuarios reportaron el retraso de hasta 20 minutos.

De acuerdo con la información del Metro vía Twitter, la marcha de los trenes se vio afectada por el fallecimiento de una persona que se arrojó a las vías del tren en la línea 2, presuntamente en la estación Pino Suárez.

De acuerdo con los tuits, el servicio se afectó a las 7:09 de la noche, sin embargo, avisaron que fue restablecido momentos después, aunque algunos usuarios expresaron su inconformidad por el retraso de más de 15 minutos después.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.