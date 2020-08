Personal de salud marcha hacia Palacio Nacional a exigir justicia para médico

Personal médico originario del estado de Chiapas, apoyados por un grupo de homólogos capitalinos, marcharon hacia Palacio Nacional con el fin de exigir insumos médicos y justicia por el caso del médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca.

Con un mensaje enviado por el médico Grajales, encarcelado por abuso de autoridad, el contingente conformado por el personal de salud marchó para reivindicar la labor del personal médico ante las recientes agresiones en su contra y la falta de insumos en la pandemia.

"He sabido los diferentes casos en contra del gremio del personal en salud, no somos criminales, no somos delincuentes, no somos asesinos", expresó Grajales Yuca.

Los inconformes puntualizaron que muchos integrantes del Sector Salud son acusados injustamente por intereses particulares y políticos. Asimismo denunciaron la falta de insumos médicos ante la pandemia de coronavirus.

El personal del Sector Salud busca un diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que sus demandas sean atendidas.

Gerardo Vicente Grajales Yuca fue acusado de abuso de autoridad al pedirle a Karen Ramírez, hija de Miguel Ramírez, ex líder de Mover a Chiapas, que comprara medicamentos para tratar a su padre que murió a causa del coronavirus, cuando presuntamente había medicamentos en el nosocomio.

La movilización del personal del Sector Salud no sólo ha sido en la Ciudad de México; también se reportaron protestas en Morelos, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas y Jalisco.

Marchan médicos en Tampico

Decenas de representantes de las agrupaciones de médicos participaron en la marcha de protesta en apoyo del doctor Gerardo Vicent Grajales Yuca, del Hospital de Especialidades del ISSSTECH, por su detención del presunto delito de abuso de autoridad.

Como representante de la Asociación Médicos de Tamaulipas, Jorge Rosendo Sánchez Medina, dijo que era una marcha de solidaridad, "recordar que hemos sido objeto de insultos, incluso de homicidios, es un movimiento nacional que se puso la fecha de hoy". Afirmó que es por las injusticias que se han dado contra algunos de los integrantes del personal de salud del país.

Entre los manifestantes se observó a quienes llevaban mantas, o portaban guantes, cubrebocas y caretas. Entre las mantas, destacaron algunas con mensajes de prevención sanitaria, como la siguiente sobre el uso del cubrebocas: "Úsalo, te proteges tú, me proteges a mí".

La protesta pacífica inició en el Hospital Regional de Pemex, donde se concentraron decenas de personas que laboran en los diferentes hospitales.