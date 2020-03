Personal del INER protesta por falta de protocolos ante Covid-19

"¡Póngase la camiseta!", "No hay tapetes microbianos, ni gel antibacterial", "¿Qué pasará si enfermamos, como protegerá a su personal de salud", "No sabemos qué protocolos seguir con el coronavirus", protestaron trabajadores de salud de distintas áreas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ante el director general Jorge Salas Hernández.

Frente a la dirección general del INER, integrantes de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud reclamaron la falta de protocolos para atender la contingencia por Covid-19.

Oscar Ramos, líder sindical aseguró que la secretaría de Salud "llegó tarde a la fiesta del coronavirus", puesto que el INER no cuenta con la infraestructura e insumos suficientes para atender a las personas que contraigan el virus.

"Aquí tenemos un pabellón para aislar pacientes, el cuatro, pero solo funcionan tres de seis cubículos de aislamiento, además hay enfermos de influenza, nosotros estamos en constante riesgo y además no se nos dan los insumos para trabajar con protección, ni mascarillas n95 nos quieren dar", dijo.

Mercedes Rodríguez, del turno especial de rayos X reprochó la falta de sensibilidad hacia el personal sanitario y exigió que se establezcan procedimientos para atender la contingencia por Covid-19.

"Usted ha estado aquí en el instituto y no se acerca a preguntarnos qué nos hace falta, no se pone la camiseta, nosotros queremos trabajar, damos todo, pero necesitamos insumos, no es posible que se recicle ropa cuando hay pacientes con coronavirus".

Otra empleada denunció que no hay gel antibacterial y que al sostener pláticas con la directora de administración se les informó que no hay insumos.

"No hay tapetes microbianos ni capacitación, los compañeros improvisan para cambiarse los trajes, no hay un área para hacerlo, nos hemos enfermado de influenza y no estamos exentos de enfermarnos de coronavirus, que atención nos van a dar", cuestionó.

También, una trabajadora que se encuentra en el área de cajas pidió al director del instituto que se explique a los pacientes que hay cuotas de recuperación, "la gente viene y nos reclama, dicen que la atención es gratuita, pero eso no es verdad".

Al respecto, Jorge Salas Hernández declaró que se prevé que para diciembre próximo se eliminen las cuotas de recuperación y afirmó que se está trabajando en las estrategias de atención.

"Mañana van a cambiar las estrategias. Él área de urgencias se está saturando y es inapropiado. Ya se va publicar hoy un documento con 25 puntos a seguir, de las cuotas de recuperación, se trabaja para que en diciembre deje de haber ", comentó.