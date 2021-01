Personal denuncia saturación de hospital del IMSS en Querétaro

El personal de salud del Hospital General Regional No. 2 de El Marqués de Querétaro denuncia la "saturación" del nosocomio. "Era lo que querían al salir y no les importó el bienestar. Llegamos a tope. El HGR2 de Querétaro ya no tiene espacio. Qué nos ampare Dios... porque aquí ya no se puede hacer más", publicó un integrante del personal de salud del recinto a través de sus redes sociales. "Hoy cerró puertas. Hoy llegamos al tope. Se acabó el hospital enorme... pacientes están siendo regresados", escribe otro trabajador.

Tanto médicos como enfermeros han compartido mensajes en los que informan que el hospital ya no tiene espacios para recibir pacientes Covid. En las publicaciones, adjuntan fotografías que muestran los estacionamientos cerrados para evitar la llegada de más enfermos.

Asimismo, hablan del agotamieno y la desesperación frente al número de contagios que se han dado en las últimas semanas. "Hoy el único lugar que ocupa es el de sobrecarga de trabajo, de pacientes. El cansancio físico es más grande cada día", agregan.

"Uno de mis mayores temores... era ver el colapso del sistema de salud... el desabasto de medicamentos, de ventiladores, el cansancio físico como psicológico", señalan. El personal de salud insiste que la crisis sanitaria por el Covid-19 es una realidad y piden a la ciudadanía queretana extremar cuidados.

En los últimos días, Querétaro ha alcanzado récord de casos activos de Covid-19 con más de 2 mil personas positivas al virus. Además a la fecha, se reporta más del 60% de ocupación de camas sin ventilador. Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han confirmado la denuncia ciudadana que el personal de salud hace en las redes sociales.