Personal médico del IMSS en la CDMX exige insumos para atender coronavirus

Por falta de insumos médicos para atender a pacientes con Covid-19, personal de salud que labora en el Hospital General de Zona Venados del IMSS en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se manifestó cerrando la avenida Municipio Libre.

"Esta manifestación cobra sentido en el momento en que empezamos a manifestar a la autoridad la carencia de insumos y de cubículos aislados para la adecuada atención, que no ponga en riesgo a las personas que requieren de atención médica y que no nos pongan en riesgo a nosotros", señaló personal médico.

Entrevistado por EL UNIVERSAL, un joven que se manifestaba y labora en el nosocomio, dijo que este lunes se entregó un escrito a la directora del hospital, la doctora María de Lourdes Hernández González, quien se rehusó a firmar el documento por lo que decidieron manifestarse.

"La solicitud de equipo se ha hecho de manera oral desde mediados de marzo a nuestros jefes inmediatos, sin embargo al no ver una respuesta consideramos hacer un escrito", expresó el personal de salud.

El indicador enfermera paciente debe ser uno a uno considerando medidas de precaución y aislamiento pero en este Hospital de Zona están trabajando con indicadores de enfermera, intensivista, paciente de uno por cada dos pacientes, duplicando la cantidad de esfuerzo por parte del personal.

"Tampoco hay suficientes médicos intensivistas o médicos urgenciólogos para hacer frente a esta contingencia", destacó.

A mediados de marzo, a los trabajadores de este centro hospitalario les informaron que habría cubículos de aislamiento para pacientes con probable diagnóstico de afección respiratoria pero hasta ahora, las autoridades, han decidido recibir pacientes sin las adecuadas medidas de aislamiento.

El personal médico comentó que cuentan con pacientes confirmados con Covid-19 en terapia intensiva, en otras áreas de hospitalización y un mayor número que son probables casos de coronavirus, pero carece del número exacto.