Personal médico en Edomex invierte hasta 20 mil pesos en insumos ante Covid-19

Hasta 20 mil pesos en equipo de protección, han invertido médicos del Hospital "Salvador González Herrejón" del Instituto de Salud del Estado de México, donde se registró un brote de Covid-19 que afectó a 35 trabajadores del sector salud, de los cuales dos fallecieron.

En este hospital del ISEM, prevalece la zozobra y el temor de contagios, a partir de que en marzo llegó la primer paciente con Covid-19 y de que se dio una cadena de contagios entre médicos y enfermeras que laboraban en el Hospital 72 del IMSS en Tlalnepantla y en este conocido como el "Herrejón", que mantiene a 22 médicos y enfermeras en aislamiento y por el que falleció el 20 de abril el médico Ricardo Ríos y seis días antes el enfermero Heriberto.

Pese a estar en medio de este brote por Covid-19, "no podemos paralizarnos, no podemos dejar de trabajar. Hay días que el ánimo está por los suelos, pero somos profesionales y al saber que el sistema no hace lo suficiente, los que no nos hemos contagiado, es porque desde hace más de un mes, estamos comprando nuestro propio equipo", apuntó un médico especialista.

"Yo he invertido cerca de 20 mil pesos en la compra de máscaras especiales, cubrebocas certificados N-95 y trajes de protección, desde marzo en que no teníamos equipo y después cuando nos llegó equipo sin registro de calidad", aseveró el doctor quien todos los días tiene contacto con pacientes Covid-19.

"Nos capacitamos, por nuestra cuenta y capacitamos a los demás" En esta pandemia "el equipo de protección se encareció, por ejemplo cada cubreboca N-95 lo compramos hoy en 200 pesos, cuando antes su precio era de 50 pesos, por 10 piezas pagamos 2 mil pesos, porque nuestra seguridad y la de los pacientes está de por medio", aseveró otro médico especialista.

El director del hospital "Herrejón", Joel Sabás, reconoció la inquietud de médicos y enfermeras que han cuestionado la calidad de los materiales con que dispone este nosocomio, quienes reclamaron que los cubrebocas carecen de la certificación en cada pieza, pero aseguró que en las cajas en que llegan si está la certificación, lo cual fue constatado por la representación sindical, aseguró.