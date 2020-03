Personal médico en Toluca exige insumos

Toluca, Méx.- Médicos y enfermeras del Centro Médico "Adolfo López Mateos", en Toluca, se manifestaron para exigir cubrebocas, gel antibacterial y guantes para atender a pacientes con Covid-19 y amenazaron con ir a paro el próximo lunes en caso de que la respuesta a su demanda no sea satisfactoria.

Desde las 09:00 horas, enfermeras y algunos médicos, entre ellos suplentes, colocaron cartulinas exigiendo a las autoridades de la Secretaría de Salud estatal la dotación "suficiente" de material.

Con frases como: "No nos envíe a la batalla sin chaleco" y "todos tenemos una familia que cuidar", los inconformes insistieron en que las malas condiciones en el centro médico no son nuevas; sin embargo, ante la emergencia sanitaria quieren asegurarse de no ser un foco de infección que lleve el virus a sus hogares o entre otros pacientes.

Algunas enfermeras indicaron que el riesgo es muy alto, aunque están comprometidas para salvar a los pacientes, pidieron "que no arriesguen nuestra salud".

Jesús Sánchez, médico suplente hace tres años, reconoció que teme represalias por participar en la protesta, pero "me arriesgo, no pierdo nada"; relató que los riesgos para los propios pacientes son altos, porque el personal pasa de un área a otra sin el control suficiente.

Dijo que los visores no aguantan turnos de hasta 12 horas, ni el reúso, pues se cuartean tras dos horas y que la pandemia los lleva a exigir condiciones seguras. Reconoció que recibieron cajas de guantes para 50 pacientes, pero tuvieron que juntar "para abastecernos de pañales, guantes o cubrebocas".

El médico recordó que el cuarto piso del hospital fue dispuesto para recibir a pacientes con coronavirus, pero no hay "ni agua caliente para bañarse antes de salir del trabajo como es una de las indicaciones para evitar la propagación del virus".