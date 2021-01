Personal médico exige ser vacunado contra Covid en hospital de CDMX

Los trabajadores del Centro de Salud Guillermo Román y Carrillo, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se manifiestaron ya que presuntamente en la jurisdicción Iztapalapa solo se vacunará contra el Covid-19 al 30% del personal pese a que realizan pruebas y atienden a personas con sospecha o confirmados con el virus.

"No somos 30%. Los que estamos en riesgo somos más y por eso exigimos la vacunación contra el COVID para todo el personal", indica un cartel firmado por médicos, enfermeras, psicólogos, laboratorio, policías, personal de farmacia, mastografía, odontología, intendencia, promotores, trabajo social y administrativos.

La mañana de este martes el personal del Centro de Salud Guillermo Román y Carrillo realizó una "huelga de brazos caídos" por más de dos horas; situación que generó que la demora a pacientes que esperan a que se les realicen pruebas para detectar el coronavirus o sus respectivas consultas.

"Mi salud no es un juego", "Exigimos vacuna para todo el personal", "No se les olvide que somos Centro-Covid", son algunas de las demandas que pide el personal de Salud.

Los trabajadores de la Salud retomaron sus actividades cerca de las 10:00 de la mañana, pero solo para la toma de muestras en el kiosco de Salud, sin embargo las actividades del Centro de Salud siguen suspendidas hasta que haya una respuesta favorable de la dependencia capitalina así como de las autoridades federales para que puedan ser vacunados.