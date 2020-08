Personal médico pidió licencia sin necesitarla en Yucatán ante Covid

El líder de la sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) en Yucatán, Eulogio Piña Briceño, sostuvo que un promedio de 200 profesionales que se desempeñan en hospitales, pidieron licencia para no trabajar en los últimos meses, sin verdaderamente necesitarla.

Ante la pandemia por Covid-19, el Gobierno del Estado decretó a finales de marzo que los profesionales de la salud en condición vulnerable dejarían de laborar para evitar contagiarse de coronavirus. En ese grupo entraban las personas con diabetes, hipertensión, sobrepeso y de edad avanzada. Sin embargo, recientemente, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) informó que el viernes pasado venció el plazo para que más de mil 800 empleados del sector salud regresen a sus centros de trabajo y de no cumplir con la orden, podrían levantarse un acta administrativa, y en última instancia, perder el trabajo.

En ese contexto, Piña Briceño lamentó que un promedio de 200 trabajadores que solicitaron licencia para no laborar, realmente no la requerían. Aseguró que recientemente revisó las listas y ubicó que hubo gente joven, entre 20 y 40 años de edad que se aprovechó de la situación. Declaró que varias de esas personas presentaron permisos de incapacidad realizadas por médicos particulares, argumentando "enfermedades menores" como hipertensión arterial y refirió que después de cinco meses de ausentarse laboralmente, ya deberían haber controlado con medicamentos sus malestares. "Como ocurre en todos lados, de acuerdo con las listas, puedo prever que hubo personal médico o de enfermería que pidió permiso para no trabajar sin realmente requerirlo.

"Probablemente lo hicieron por el miedo al Covid-19, sin embargo, eso ha provocado que el personal que sí trabaja, lo haga por largas jornadas y sin el descanso que se merece", señaló. "Necesitamos que se reincorporen a sus trabajos, para poder darle la oportunidad de descansar a mucha gente que ya se agotó durante muchas jornadas laborales", expresó.