Personas viven descuidos en asilos y cárceles en pandemia

Salvo en algunos casos específicos, las personas que viven en asilos y cárceles han sido descuidadas y hechas a un lado durante la pandemia del Covid-19, criticaron esta mañana especialistas en salud y sistema penitenciario.

Durante el webinar "Prevención y manejo del Covid-19 en lugares de alto riesgo: cárceles y asilos de ancianos", se expresó que las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación de las prisiones, por ejemplo, son un factor que dificulta el control del coronavirus, mientras que las personas de la tercera edad comúnmente son olvidadas y discriminadas.

Carolina Gómez, internista y geriatra egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, habló sobre los asilos de ancianos y cómo el "viejismo" —la percepción negativa hacia un adulto mayor por el hecho de ser mayor— afecta la atención de la salud de este sector de la población.

"¿Por qué no implementar medidas más estrictas en las personas más vulnerables? No está mal identificar a las personas vulnerables, lo que está mal es que en vez de enfocar nuestros recursos y esfuerzos en atender a estas personas en situación de vulnerabilidad hacemos lo contrario, parecería ser que en muchas ocasiones los dejamos de lado", indicó Carolina Gómez.

La experta, adscrita al área de urgencias del instituto Salvador Zubirán, se refirió a las condiciones materiales en las que se encuentran algunas casas de asistencia de adultos mayores, con poco personal, baja capacitación, falta de espacios, escasez de insumos y sin material de protección.

"Las características de los asilos o de las casas de asistencia son las mismas que favorecen esta situación de discapacidad o de vulnerabilidad, la discapacidad depende del ambiente, si tu ambiente es favorable la discapacidad que tiene tu población realmente disminuye, pero si no tienes recursos o personal para atender a estas personas se magnifican las discapacidades", señaló Carolina Gómez en alusión a los posibles brotes de Covid-19.