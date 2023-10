Pertenece a cuñado de CSG hospital que busca comprar gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El presidente

reveló que uno de los 12 hospitales -que busca comprar a privados porque se renta a 70 mil millones de pesos al año- es de un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari (PRI).En este municipio, donde cerró su gira de trabajo de tres días por el Estado de México, el Mandatario criticó que en el periodo neoliberal se hicieron hospitales bajo el esquema de asociación público-privada y se siguen pagando hasta por 20 años."Ahora mandamos a hacer un avalúo, cuánto cuesta el hospital, el equipo, te lo compramos y el de aquí va a costar, creo que como 800 millones, ya lo vamos a pagar y venga para acá..."Y miren, lo voy a decir, pero ellos deben de entender que no lo hago de mala fe o con odio, sino para que no se repitan las cosas, porque a veces ellos hacen cosas pensando que no pasa nada, que es normal."¿Saben quién es el que renta ese hospital? Un cuñado de Carlos Salinas de Gortari".El Jefe del Ejecutivo insistió en que no es odio y no está en contra de nadie, pero esas cosas no se pueden repetir y repetir."Esto es lo que impedía que nuestro pueblo, sobre todo la gente más humilde, pudiera salir adelante", destacó.