Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo político

LIMA, Perú (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno peruano anunció la ruptura inmediata de relaciones con México luego de que la ex premier Betsy Chávez, acusada de ser autora del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima.

"Nos enteramos con sorpresa y profundo pesar de que México ha otorgado asilo a una persona investigada por graves delitos contra la democracia peruana", declaró el canciller Hugo de Zela.

"Ante este acto hostil y la continua injerencia del gobierno mexicano, Perú ha decidido romper todas las relaciones diplomáticas".

Este es un nuevo capítulo en la tensión entre ambos países latinoamericanos, ya exacerbada por la postura del expresidente mexicano López Obrador en defensa de Castillo.

