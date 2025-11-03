Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo político
Perú y México en crisis diplomática por asilo político y tensiones previas
LIMA, Perú (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno peruano anunció la ruptura inmediata de relaciones con México luego de que la ex premier Betsy Chávez, acusada de ser autora del intento de golpe de Estado de diciembre de 2022 junto al expresidente Pedro Castillo, actualmente encarcelado, recibiera asilo político en la embajada mexicana en Lima.
"Nos enteramos con sorpresa y profundo pesar de que México ha otorgado asilo a una persona investigada por graves delitos contra la democracia peruana", declaró el canciller Hugo de Zela.
"Ante este acto hostil y la continua injerencia del gobierno mexicano, Perú ha decidido romper todas las relaciones diplomáticas".
Este es un nuevo capítulo en la tensión entre ambos países latinoamericanos, ya exacerbada por la postura del expresidente mexicano López Obrador en defensa de Castillo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Investigación de FGJCDMX sobre posibles abusos en Casa de las Mercedes
El Universal
La Fiscalía investiga si los abusos en Casa de las Mercedes son aislados o un patrón. Rescate de menores y aseguramiento de documentos en cateos.
Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo político
El Universal
Perú y México en crisis diplomática por asilo político y tensiones previas
Claudia Sheinbaum Pardo se reúne con la secretaria de Agricultura de EU
El Universal
La presidenta de México se reúne con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos para tratar temas de interés bilateral