"Perverso que corruptos usen regreso a clases como bandera"

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es perverso y de canallas que por diferencias con los corruptos y medios de comunicación, se use de bandera contra su gobierno el regreso a clases presenciales.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo reiteró que no es obligatorio la carta compromiso -que la SEP solicitó- para el retorno a las aulas este 30 de agosto.

"No hay carta, con responsabilidad de todos y principalmente del gobierno, del titular del Ejecutivo y si hago el llamado para que se regrese a clases es porque considero que no hay riesgos o que son menores, y que nos afecta mucho el tener a los niños y adolescentes encerrados o viendo el Nintendo".

Señaló que es muy importante el regreso a clases por eso "es perverso, es de canallas, que por diferencias que tenemos con los corruptos, con los duelos de los medios de información, se usen estos casos como bandera".

Señaló que si la UNICEF lo plantea, "yo no lo aseguro, pero si ellos dicen que hace más daño el tener a los niños encerrados que un posible contagio deben tener fundamento".

"Yo no quiero que los niños se contagien, pero hay que revisarlo profesionalmente con pruebas técnicas, científicas con argumentos. Es voluntario, el que no quiera llevar a sus hijos a la escuela está en libertad de no hacerlo, somos libres".